S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund

ARM
Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund

Un loup quitte la meute.

Il était la recrue la plus chère de l’histoire de Wolverhampton avant l’arrivée de Matheus Nunes : Fabio Silva quitte ce vendredi les Wolves pour s’engager avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030. Son transfert serait estimé à 26,5 millions d’euros, bonus compris, selon FootMercato.

De top à flop

Arrivé à l’âge de 18 ans en provenance du FC Porto contre 40 millions d’euros, le jeune crack portugais n’aura pas été à la hauteur des attentes. Depuis 2020, l’avant-centre a été prêté à Anderlecht, au PSV Eindhoven, aux Glasgow Rangers et dernièrement à Las Palmas. C’est ce qu’on appelle un globe-trotteur du ballon rond.

Auteur d’une saison pas dégueu en deuxième division espagnole (10 buts en 25 apparitions), le joueur de 23 ans a fini par convaincre les dirigeants du Borussia de dépenser une jolie petite somme pour ses services. Il portera donc le numéro 21 avec les Jaune et Noir la saison prochaine.

Rien de mieux qu’un passage en Bundesliga pour relancer sa carrière d’attaquant.

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine