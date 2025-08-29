Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund

Un loup quitte la meute.

Il était la recrue la plus chère de l’histoire de Wolverhampton avant l’arrivée de Matheus Nunes : Fabio Silva quitte ce vendredi les Wolves pour s’engager avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030. Son transfert serait estimé à 26,5 millions d’euros, bonus compris, selon FootMercato.

From the PL to the BL. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿➡️🇩🇪 Welcome to Dortmund, Fábio! 🇵🇹👋 pic.twitter.com/EV8pM2zYeG — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2025

De top à flop

Arrivé à l’âge de 18 ans en provenance du FC Porto contre 40 millions d’euros, le jeune crack portugais n’aura pas été à la hauteur des attentes. Depuis 2020, l’avant-centre a été prêté à Anderlecht, au PSV Eindhoven, aux Glasgow Rangers et dernièrement à Las Palmas. C’est ce qu’on appelle un globe-trotteur du ballon rond.

Auteur d’une saison pas dégueu en deuxième division espagnole (10 buts en 25 apparitions), le joueur de 23 ans a fini par convaincre les dirigeants du Borussia de dépenser une jolie petite somme pour ses services. Il portera donc le numéro 21 avec les Jaune et Noir la saison prochaine.

Rien de mieux qu’un passage en Bundesliga pour relancer sa carrière d’attaquant.

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue