- Ligue 1
- J5
- OM-PSG (1-0)
Les notes d’OM-PSG
Quatorze ans après, l’OM a vaincu la malédiction en gagnant enfin le PSG chez lui en championnat. Un succès majuscule permis entre autres par un tandem Aguerd-Balerdi des grands soirs, et par Lucas Chevalier pour l’instant très loin d’un trophée Yachine.
Marseille
Nayef Aguerd
Le Vel’ lui va si bien. Foutez-le en numéro 9, bon sang !
Pierre-Emile Højbjerg
Que les Marseillais se rassurent, ils n’ont pas là un regen de Kevin Strootman.
Leonardo Balerdi
Depuis son naufrage à l’Olympico, l’Argentin a paradoxalement bouffé du lion. Mbappé, Kvara… « J’les monte en l’air comme Balerdi. »
Igor Paixão
Il est là, le vrai exploit marseillais de la soirée. Gagner le PSG à domicile en championnat pour la première fois depuis 14 ans AVEC une pipe pareille sur le terrain. Bro n’est pas Franck Ribéry. Remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang (61e), qu’on verrait bien dans un costume flashy au théâtre du Châtelet.
Gerónimo Rulli
Et si c’était lui, le nouvel-ange gardien de l’OM ?
Le treizième OM
Quatorze ans de frustration qui ressorttent d’un coup, ça donne un Vel’ qui a de la gueule. Le foot qu’on adore. Dans un stade, quoi.
Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier
Pour surfer sur la mode des vacances au mois de septembre, le portier parisien est parti à la pêche sur les bords de la Méditerrannée. Son prédécesseur, lui, a opté pour la soirée mondaine et le trophée Yachine.
Achraf Hakimi
Il devait quitter le Vélodrome à 20h13 pour espérer assister au moment M de la cérémonie du Ballon d’or. Obligations professionnelles obligent, le Marocain est finalement resté sur le pré… pour se faire pocket par le vrai Ballon d’or africain du début de saison.
Warren Zaïre-Emery
« Je ne dirais pas méconnaissable », commentait-il aux micros de Ligue 1 + à la pause, parlant du premier acte des siens. Pourtant, le pauvre Warren faisait bien partie des intrus sur le terrain. Meilleur dans les rayons de Carrefour City. Remplacé par Senny Mayulu (73e).
Vitinha
Découpé dans tous les sens, il aura été l’un des rares Parisiens à être au niveau. Ballon d’or du terrain.
Ibrahim Mbaye
Une épreuve du bac le matin, un Classique le soir… Qui peut s’asseoir à sa table en matière de journée improbable ?
Luis Enrique, écharpé
Pas sûr de la doublette Ramos-Kvara à l’avenir. Ses choix ont fait tomber une série d’invincibilité longue de 14 piges, tout en remportant le trophée Johann Cruyff à des centaines de kilomètres du volcan marseillais. Bizarre, ce foot.
Par Théo Juvenet