Les notes d’OM-PSG

Par Théo Juvenet

Quatorze ans après, l’OM a vaincu la malédiction en gagnant enfin le PSG chez lui en championnat. Un succès majuscule permis entre autres par un tandem Aguerd-Balerdi des grands soirs, et par Lucas Chevalier pour l’instant très loin d’un trophée Yachine.

Les notes d’OM-PSG

Marseille

Nayef Aguerd

Le Vel’ lui va si bien. Foutez-le en numéro 9, bon sang !

Pierre-Emile Højbjerg

Que les Marseillais se rassurent, ils n’ont pas là un regen de Kevin Strootman.

Leonardo Balerdi

Depuis son naufrage à l’Olympico, l’Argentin a paradoxalement bouffé du lion. Mbappé, Kvara… « J’les monte en l’air comme Balerdi. »

Igor Paixão

Il est là, le vrai exploit marseillais de la soirée. Gagner le PSG à domicile en championnat pour la première fois depuis 14 ans AVEC une pipe pareille sur le terrain. Bro n’est pas Franck Ribéry. Remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang (61e), qu’on verrait bien dans un costume flashy au théâtre du Châtelet.

Gerónimo Rulli

Et si c’était lui, le nouvel-ange gardien de l’OM ?

Le treizième OM

Quatorze ans de frustration qui ressorttent d’un coup, ça donne un Vel’ qui a de la gueule. Le foot qu’on adore. Dans un stade, quoi.

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

Pour surfer sur la mode des vacances au mois de septembre, le portier parisien est parti à la pêche sur les bords de la Méditerrannée. Son prédécesseur, lui, a opté pour la soirée mondaine et le trophée Yachine.

Achraf Hakimi

Il devait quitter le Vélodrome à 20h13 pour espérer assister au moment M de la cérémonie du Ballon d’or. Obligations professionnelles obligent, le Marocain est finalement resté sur le pré… pour se faire pocket par le vrai Ballon d’or africain du début de saison.

Warren Zaïre-Emery

« Je ne dirais pas méconnaissable », commentait-il aux micros de Ligue 1 + à la pause, parlant du premier acte des siens. Pourtant, le pauvre Warren faisait bien partie des intrus sur le terrain. Meilleur dans les rayons de Carrefour City. Remplacé par Senny Mayulu (73e).

Vitinha

Découpé dans tous les sens, il aura été l’un des rares Parisiens à être au niveau. Ballon d’or du terrain.

Ibrahim Mbaye

Une épreuve du bac le matin, un Classique le soir… Qui peut s’asseoir à sa table en matière de journée improbable ?

Luis Enrique, écharpé

Pas sûr de la doublette Ramos-Kvara à l’avenir. Ses choix ont fait tomber une série d’invincibilité longue de 14 piges, tout en remportant le trophée Johann Cruyff à des centaines de kilomètres du volcan marseillais. Bizarre, ce foot.

Par Théo Juvenet

