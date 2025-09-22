À quelle heure Hakimi doit-il quitter Marseille pour recevoir le Ballon d'or ?

S’abonner au mag
À quelle heure Achraf Hakimi doit-il quitter Marseille pour recevoir le Ballon d'or ?

Avec Samy Naceri au volant, tout est possible.

Le report du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à lundi soir pose un sacré casse-tête logistique aux Parisiens, qui avaient préparé leurs plus beaux costumes pour la cérémonie du Ballon d’or. Si les blessés, parmi lesquels Ousmane Dembélé, n’ont pas de questions à se poser, d’autres sont plus embêtés, à l’image d’Achraf Hakimi, candidat crédible à la plus prestigieuse des distinctions. L’international marocain peut néanmoins espérer jouer sur les deux tableaux si les planètes s’alignent – et s’il évite les bouchons.

Un timing ultra serré

Il lui faudra 30 minutes de voiture entre le Stade Vélodrome et l’aéroport de Marignane. Le temps de monter dans le jet privé qui l’attendra sagement et d’atterrir au Bourget (environ 1h20 de vol), avec un contrôle de sécurité express, il faut compter 1h45. L’avantage : il pourra se changer dans l’avion. Il peut ensuite espérer arriver au Théâtre du Châtelet en 30-40 minutes, en profitant d’un trafic plus fluide dans la soirée.

En tablant sur 2h45 de voyage porte-à-porte entre le Vélodrome et le Châtelet, en sachant que le Ballon d’or sera remis autour de 23 heures, Hakimi peut donc espérer arriver à temps s’il quitte la pelouse au bout d’un petit quart d’heure de jeu – disons 13 minutes, le temps de traverser les couloirs en courant jusqu’au parking. L’heure de départ définitive est donc fixée 20h13.

Largement suffisant pour envoyer un coup franc directement dans la lucarne, comme en 2023.

Info So Foot : il fait beau à Marseille

