Paris pose un Classique face à l’OM

Paris 4-0 Marseille

Buts : Hakimi (8e), Kolo Muani (37e) et Ramos (47e et 89e)

Un Parc des (très) grands soirs et une troisième affiche en une semaine porte d’Auteuil : ce 106e Classique aura tourné à la démonstration. Après avoir été sérieusement bousculé par les affaires extrasportives en cours de semaine, puis être allé démontrer à Amsterdam que les joueurs ne s’en laisseraient pas conter, l’OM était attendu au pied de la tour Eiffel. Reçus par un Paris Saint-Germain de plus en plus sûr de sa force au fil des matchs malgré l’accroc niçois, les Olympiens n’ont pas fait le poids. Paris s’est amusé, et le public de la porte d’Auteuil n’a eu de cesse de hurler son plaisir.

🔥 Le Parc des Princes dans son habit de Lumière 😍#PSGOM pic.twitter.com/JxJW8UfEsz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 24, 2023

Paris à sa main

Face à des Marseillais avant tout venus pour défendre et subir, sans la moindre ambition dans le jeu, Paris prend les choses en main d’entrée. Très libre dans le système à deux pointes parisien, Mbappé obtient un coup franc généreux aux 25 mètres, avant de voir Achraf Hakimi envoyer une frappe lumineuse dans la lucarne du pauvre Pau Lopez (1-0, 8e). Dans une ambiance magnifique, Marseille subit les plus de 80% de possession du club de la capitale, qui peut évoluer quelques instants à dix sans crainte, le temps pour Mbappé de changer de crampons (avant de sortir quelques minutes plus tard, touché à la cheville). Et puis sur le seul contre phocéen du premier acte, le centre parfait de Jonathan Clauss trouve la tête de Vitinha, qui échoue sur la transversale de Donnarumma (22e). Une belle frayeur pour Paris, qui peut reprendre sa gestion, sans pour autant multiplier les occasions malgré un Hakimi au four et au moulin et les percussions incessantes de ses ailiers. Régulièrement aperçu dans le milieu, le Marocain est à l’origine du deuxième but des siens, d’une violente frappe qui heurte le poteau, avant de revenir sur Randal Kolo Muani, tout heureux de pouvoir ouvrir son compteur avec Paris dans un tel rendez-vous (2-0, 37e).

Soir de premières

Kolo Muani a inscrit son premier but ? Gonçalo Ramos aussi, de la tête dès la reprise, sur un très bon centre synonyme de première passe décisive pour Ousmane Dembélé (3-0, 47e). L’affaire est dans le sac, d’autant que Marseille ne semble pas avoir le moindre début de solution pour se rebeller, entre erreurs techniques sur les rares sorties de balle et corners plus mal tirés les uns que les autres. Sur une énième incursion dans la surface, Kolo Muani est contré (59e), tandis que Mbemba, enfin en position intéressante, dévisse (72e). Entre deux ballons récupérés et distillés par l’inusable Manuel Ugarte, encore omniprésent, le public parisien peut tranquillement commencer à célébrer sa 23e victoire en 30 Classiques depuis le début de l’ère QSI. Mais la fête ne serait pas totale sans un dernier pion de Gonçalo Ramos, mis sur orbite par Kolo Muani au bout d’une magnifique chevauchée (4-0, 89e). Histoire de provoquer un dernier rugissement dans une nuit parisienne déjà magnifique.

PSG (4-2-3-1) : Donnarumma – Hakimi (Mukiele, 82e), Marquinhos, Škriniar, L. Hernandez (Danilo, 69e) – Ugarte, Zaïre-Emery – Barcola (Soler, 82e), Dembélé (F. Ruiz, 69e), Mbappé (Ramos, 32e) – Kolo Muani. Entraîneur : Luis Enrique.

OM (5-3-2) : Lopez – Clauss (Nadir, 84e), Mbemba, Gigot, Balerdi (Meïté, 84e), Lodi – Rongier, Veretout, Ounahi (Harit, 46e) – Vitinha (Ndiaye, 46e), Aubameyang (Correa, 75e). Entraîneur : Pancho Abardonado.