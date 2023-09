L’OM s’accroche à Amsterdam

Ajax Amsterdam 3-3 Olympique de Marseille

Buts : Forbs (9e), Berghuis (20e) et Taylor (51e) pour l’Ajax // Clauss (23e), Aubameyang (38e et 77e) pour l’OM

Arthur Theate n’avait pas totalement tort : tous les matchs nuls ne valent pas la même chose. D’un point de vue comptable, évidemment, l’OM n’a ramené qu’un point de son déplacement à Amsterdam. Mais sur le plan mental, le résultat de la soirée a tout d’une victoire pour une équipe perdue au milieu d’une crise institutionnelle aussi soudaine que violente, et menée deux fois au score à la Johan Cruyff Arena. Si tout n’a pas été parfait pour les Ciel & Blanc – en grande partie grâce à Chancel Mbemba –, il y a quand même du positif à ramener dans les bagages, entre un 4-3-3 prometteur et des cadres au rendez-vous (Aubameyang, Lopez, Ounahi, Gigot, Clauss…). Après son nul insipide de dimanche face à Toulouse, au goût de défaite, l’OM repart d’Amsterdam avec un partage des points qui appelle des lendemains qui, comme les marins du port local, chantent.

Aubameyang l’Européen

Après 48 heures d’implosion à la Commanderie, il a fallu que les joueurs de l’OM prolongent les montagnes russes émotionnelles sur la pelouse, comme si les cœurs marseillais n’avaient pas été assez secoués ces derniers jours. Alors que le parcage ciel et blanc répondait à la F-Side dans un vacarme assourdissant, les hommes de Pancho Abardonado ont vite hissé le curseur au niveau européen, en bousculant un Ajax heureux d’abandonner le ballon. Problème : les Néerlandais n’ont pas eu besoin de tâter le cuir pour inscrire le premier but, offert par Chancel Mbemba. Sur un long ballon, le coup de boule dans le vide du Congolais a ouvert un boulevard à Carlos Borges, venu ajuster Pau Lopez (1-0, 9e). Déjà malheureux pour l’entrée en lice de l’OM en C1 l’an passé à Tottenham, Mbemba dormait toujours quand Borgers a servi Taylor dans la surface. Pau Lopez a réalisé un miracle sur ce coup, avant d’être crucifié sur le corner suivant, sur une demi-volée de Berghuis (2-0, 20e). L’OM, qui venait de voir Aubameyang manquer un face-à-face offert par Sutalo, paraissait K-O debout. Mais c’est à ce moment que la domination globale des Phocéens a commencé à porter ses fruits. Bien servi par un Amine Harit dans tous les bons coups, Jonathan Clauss a d’abord slalomé dans la surface de l’Ajax avant d’allumer Gorter (2-1, 23e). L’OM a ensuite multiplié les occasions, finissant par égaliser sur un plat du pied-glissade d’Aubameyang (2-2, 38e). À la lecture de ce scénario, on pourrait penser les Marseillais tout heureux d’avoir recollé au score. En vérité, s’ils avaient été plus précis, ils auraient pu (dû) virer en tête à la pause (12 frappes à 6, dont 7 cadrées), face à un Ajax bien triste et sifflé par son public.

Or, il ne faut jamais remettre à plus tard ce que l’on peut faire tout de suite, surtout dans l’instabilité actuelle de l’OM. Bercés par le Three Little Birds entonné par les supporters néerlandais au retour des vestiaires, les Marseillais se sont un peu trop détendus. Résultat : ils ont démarré le second acte comme le premier, en encaissant un but. Intenable dans son couloir droit, c’est encore Carlos Borges qui a dynamité le flanc gauche phocéen, avant de centrer en retrait devant Mbemba, un poil passif. Taylor a coupé du plat du pied dans la surface, et remis l’Ajax devant (3-2, 49e). Tout était à refaire pour des Phocéens qui, moins fringants, n’en semblaient plus vraiment capables. Encore moins quand Chancel Mbemba s’est – encore – troué au niveau de la ligne médiane, laissant Brobbey débouler dans son dos pour aller servir Bergwijn, écœuré par un très grand Pau Lopez (67e). Inspiré malgré les trois pions encaissés, l’Espagnol a maintenu l’OM en vie, avant que le coaching d’Abardonado ne donne un second souffle aux Marseillais. Après un long temps fort, c’est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui a remis l’OM à égalité, d’une frappe du droit déviée (3-3, 78e). Muet en cinq matchs de Ligue 1, le Gabonais a, comme contre le PAOK, planté son doublé européen. Avec un peu plus de précision, Marseille aurait pu aller chercher un succès salvateur. Mais l’essentiel est ailleurs.

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Gorter – Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa – Berghuis (Van den Boomen, 84e), Taylor, Tahirovic (Vos, 46e) – Bergwijn, Forbs, Brobbey (Akpom, 84e). Entraîneur : Maurice Steijn

Olympique de Marseille (4-3-3) : Lopez – Lodi (Balerdi, 77e), Mbemba, Gigot, Clauss – Rongier, Kondogbia (Veretout, 64e), Ounahi – Harit (Mughe, 77e), Aubameyang (Correa, 77e), Ndiaye (Vitinha, 64e). Entraîneur : Pancho Abardonado

