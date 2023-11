Gattuso : « Je suis prêt à prendre cinq buts et à en marquer six »

Le catenaccio ? Très peu pour Gennaro.

Soulagé de la victoire des siens à l’issue d’une rencontre folle, conclue par le penalty vainqueur d’Aubameyang dans le temps additionnel, Gennaro Gattuso a apprécié le scénario de la rencontre, a priori : « Je suis prêt à prendre cinq buts et à en marquer six : gagner est le plus important. Je ne suis pas un entraîneur défensif, pas du tout, vous l’avez vu. Ça fait du bien sur le plan mental de gagner comme ça. » Du bien, même si son équipe n’a pas franchement rassuré. Ce que l’Italien n’a pas nié, interrogé sur la prestation paradoxale des siens : « Pour être franc, je suis surtout heureux pour la victoire. On a beaucoup changé notre jeu ce soir, en tentant de jouer en un contre un sur toute la pelouse. Le plus important, c’est de gagner. On va prendre cette victoire dans ce sens-là. »

Après avoir expliqué qu’il avait demandé à ses joueurs un marquage individuel sur tout le terrain, pour mettre sous pression « la jeune équipe de l’Ajax avec des joueurs incroyables », Gattuso a justifié son choix tactique par une autre raison : « Je savais qu’on ne pouvait pas attendre l’Ajax et jouer défensivement devant le stade, qui aurait pu se fâcher. » D’autant que le Vélodrome avait déjà grondé à la pause, avant d’applaudir à la fin du match.

Gattuso s’est donc offert un peu de temps.