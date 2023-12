Indice UEFA : la France colle toujours les Pays-Bas

Indice, chez vous.

Malgré la victoire de l’OM face à l’Ajax ce jeudi soir, les Pays-Bas sont repassés devant à l’indice UEFA. Une donnée expliquée par la large défaite contre Arsenal mercredi (6-0), la proximité des deux nations dans ce classement – puisque les Néerlandais n’avaient que 0,003 point d’avance avant le début de cette cinquième journée de compétitions européennes – ainsi que par le classement des clubs dans leurs groupes respectifs de Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

Le PSV, par exemple, a ainsi déjà pris ses points bonus de qualification en huitièmes de finale de C1, car il est assuré de finir second du groupe B. De son côté, Feyenoord a également reçu ces points bonus, grâce à sa troisième place du groupe E. En revanche, aucune équipe française ne connaît encore son classement final. Marseille, Lille et Rennes, déjà qualifiés pour les tours suivants, ne savent en effet toujours pas à quelle place ils finiront cette phase de groupes, ce qui suggère donc la possibilité de grappiller encore des points à l’indice UEFA à l’issue de la dernière journée prévue dans deux semaines. Une aubaine, puisque dans le même temps, l’Ajax – contraint à une victoire contre l’AEK Athènes pour continuer en Europe – et l’AZ Alkmaar – qui disputera une finale contre le Legia, avec victoire obligatoire – sont un peu moins bien embarqués.

On vous prescrit un peu de patience et tout ira bien.