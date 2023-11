Lille assure contre Ljubljana et entrevoit les huitièmes de finale

Ljubljana 0-2 Lille

But : Cabella (15e) et Yazıcı (75e)

Contre vents et marées.

Au terme d’un match dantesque, qui aurait pu ne jamais se jouer à cause des conditions climatiques, le LOSC se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en battant Ljubljana (0-2). Sur un terrain digne d’une rencontre de district, les Lillois prennent directement les devants grâce à un pion de Rémy Cabella. Servi par un centre d’Edon Zhegrova, le milieu offensif français bute d’abord sur Denis Pintol avant de tromper le portier slovène sur sa seconde frappe (0-1, 15e). Profitant d’un temps fort, les hommes de Pablo Fonseca tentent d’enfoncer le clou. Après avoir fait un numéro côté droit, le remuant Zhegrova repique dans l’axe et tente une frappe croisée, parfaitement arrêtée par Pintol (24e).

⚽ Rémy Cabella ouvre le score pour Lille ! 🔥 Bien servi par Zhegrova, il doit s'y reprendre à deux fois pour tromper le gardien slovène, ça fait 1-0 pour le LOSC ! 📺 Le match GRATUITEMENT sur Twitch : https://t.co/oQSAtsiwao pic.twitter.com/HqX6dDzhK1 — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2023

Jamais mis en danger par le tenant du titre du championnat de Slovénie lors du premier acte, le LOSC tremble, comme à son habitude, alors qu’il maîtrise pourtant le match de bout en bout. Si les Dogues croient se sortir de se bourbier grâce à un but de Yusuf Yazıcı sur un centre d’Ayyoub Bouaddi et suite à un cafouillage dans la défense, un hors-jeu signalé a psteriori les refroidit (56e). Yazıcı, encore lui, pense mettre définitivement Lille a l’abris mais Pintol réalise un magnifique arrêt sur la frappe de l’international turc (68e). Ce dernier finit par céder. Après un gros travail de Cabella, Yazıcı, trouvé entre les lignes slovènes, marque d’un poteau rentrant son troisième but en C4 cette saison (0-2, 75e). Le score ne bougera pas malgré une énorme occasion de l’entrant Hakon Arnar Haraldsson (90e+1). Invaincu dans ce groupe A, les Dogues valident a minima leur ticket pour les seizièmes de finale de Ligue Europa Conférence.

Champagne.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Gusmundsson, Umtiti (Alexsandro, 72e) Yoro, Tiago Santos – André, Bentaleb (Gomes, 83e) – Zhegrova (Haraldsson, 76e), Cabella, Bouaddi – Yazıcı (Faiz, 83e). Entraîneur : Pablo Fonseca.

Ljubljana (4-3-3) : Pintol – Lasickas (Posavec, 62e), Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe – Elsnik (Pinto, 72e), Doffo, Rui Pedro (Zeljković, 62e) – Brest, Bristrić, Motika (Nukić, 72e). Entraîneur : João Henriques.

Le LOSC mange l'OL à l'heure du goûter