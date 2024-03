La fin des Loft Stories ?

Le syndicat des joueurs slovènes (SPINS) a déposé une plainte contre l’Olimpija Ljubjana, qui a réalisé le doublé Coupe championnat de Slovénie la saison passée. D’après The Athletic, le club est accusé d’avoir harcelé et humilié quatre de ses joueurs en les excluant des entraînements afin de précipiter leur départ. Cette procédure marque un tournant : c’est la première fois qu’un syndicat de joueur engage une action pénale contre un club pour condamner ces pratiques. L’ancien joueur autrichien de l’Olimpija Pascal Estrada a notamment déclaré au média américain qu’il avait l’intention de « rendre la justice » contre son ex-employeur pour mettre fin à des « pratiques qui détruisent des carrières ». Son ancien club n’a pour l’heure pas réagi à la plainte du SPINS.

Cette mise à l’écart des joueurs jugés « indésirables » passe de plus en plus mal dans le monde du football : l’été dernier, l’UNFP s’était insurgée contre l’exclusion de Kylian Mbappé de l’équipe première du PSG et contre les « pressions illégales » subies par 180 joueurs de Ligue 1 « pour qu’ils prolongent, résilient ou modifient leur contrat, ou acceptent un transfert en les écartant de l’équipe première ».

Le parquet de Paris vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête à ce sujet.

