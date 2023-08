Le groupe vit bien.

Désormais persona non grata au Paris Saint-Germain pour avoir refusé de prolonger son contrat au-delà de 2024, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, Kylian Mbappé, n’a pas participé à la tournée parisienne au Japon et s’entraîne à part, avec les indésirables : Abdou Diallo, Leandro Paredes, Colin Dagba, Djeidi Gassama ou encore Édouard Michut, entre autres. Dans son édition de mardi, Le Parisien a donné des détails sur l’ambiance qui règne au sein de ce « loft ». « Les séances sont composées d’exercices physiques et techniques qui durent une heure à une heure et quart et sont de qualité », raconte par exemple le proche d’un joueur. « Si cela se passe aussi bien, c’est parce qu’il y a Kylian en leader », explique un des joueurs.

Surtout, ce groupe estime qu’il aurait largement le niveau pour rivaliser avec les joueurs de l’équipe première. « Entre eux, l’ambiance est bonne et certains ironisent même sur cette situation en imaginant une opposition face aux groupes des joueurs partis au Japon, persuadés, selon leur terme, de les “laver”. Traduisez de les battre facilement », écrit le quotidien. « En 2022, il y avait 20 joueurs, un système de loft qui n’était pas forcément accepté et un coach (Régis Beunardeau) avec qui cela ne se passait pas bien. Si on ajoute à cela les nouvelles infrastructures, c’est normal que cela se passe bien », observe un témoin. « (Mbappé) est sérieux, à fond et essaie de passer cette période du mieux possible », dit-on du côté du Campus PSG.

À quand le transfert au loft du Real Madrid ?

