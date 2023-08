L’exploit du gardien de l’Olimpija Ljubljana face à Ludogorets en Ligue des champions

Le football est définitivement un sport différent.

L’Olimpija Ljubljana, champion de Slovénie, a créé la sensation de ce deuxième tour préliminaire de la C1 en éliminant les Bulgares du Ludogorets Razgrad (1-1; 2-1) ce mardi soir dans leur antre du Stadion Stožice. Un exploit notamment rendu possible par le doublé de l’international slovène Timi Max Elšnik – le deuxième but ayant été inscrit à la 92e minute – mais aussi et surtout par le miracle de Matevž Vidovšek. Alors que l’on jouait la 102e minute de jeu dans le temps réglementaire (!), le portier de l’Olimpija est parvenu à détourner le tir au but de Kiril Despodov. Un arrêt qui a fait exploser l’enceinte slovène et permis au club local de s’offrir un prestigieux troisième tour préliminaire de qualification en Ligue des champions. Face à qui ? On le saura ce mercredi, puisque l’adversaire de l’Olimpija Ljubljana sera le vainqueur du duel entre Galatasaray et le Zalgiris Vilnius (2-2 à l’aller en Lituanie).

Après la rencontre, comme l’a rapporté le journaliste bulgare Metodi Shumanov, l’entraîneur de Ludogorets (reversé en troisième tour préliminaire d’Europa League face à Astana) a déclaré : « Il y a des responsables du club qui décideront de mon avenir. Si je suis le plus gros problème du football bulgare, je quitterai mon poste demain…»

Łudogorec Razgrad mógł doprowadzić do dogrywki z Olimpiją w 12. minucie doliczonego czasu, po interwencji VAR, mimo gry w dziesiątkę. Co mogło pójść nie tak?pic.twitter.com/a9ycsHSh47 — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) August 1, 2023

Ambiance.

