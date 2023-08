Pronostic Ludogorets Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

L’Ajax fait la lessive face à Ludogorets

Ludogorets planait jusqu’à présent sur le championnat de Bulgarie puisqu’il vient de s’imposer pour la 12e fois consécutive. Cependant, le début de saison est mauvais pour l’ancien club de Keseru. Sur la scène nationale, Ludogorets est en difficulté à la 7e place avec déjà 7 points de retard sur le leader Cherno More. Le week-end dernier, les hommes de Petev se sont justement inclinés face à l’actuel leader (1-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs brésiliens comme Rwan Seco, Pedro Naressi ou Caio Vidal. Engagé d’abord dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions, le club bulgare a tout d’abord battu le FC Ballkani avant de chuter face à Ljubljana. Renversé dans cette Europa League, Ludogorets s’est incliné contre le FC Astana (2-1) à l’aller avant de renverser les Kazakhs au retour (5-1). Ce jeudi, la formation bulgare fera face à un adversaire nettement plus compliqué avec l’Ajax d’Amsterdam.

En face, l’Ajax d’Amsterdam sort d’un exercice décevant conclu en 3e place d’Eredivisie derrière le Feyenoord et le PSV. Cet été, le club a misé sur Maurice Steijn pour relancer le club. Comme souvent lors des intersaisons, l’Ajax a perdu plusieurs joueurs importants à l’image de Tadic (Fenerbahce), Alvarez (West Ham), Bassey (Fulham), ou Timber (Arsenal). Ajoutons également que l’international ghanéen Kuddus est fortement désiré par West Ham. Dans le sens opposé, le club d’Amsterdam a recruté l’ancien milieu toulousain van den Boomen, Forbs (Man City), mais aussi Akpom (désiré par Lens), et l’international croate Sutalo Après avoir facilement remporté son 1er match de championnat face à Heracles (4-1), l’Ajax a été tenu en échec par l’Excelsior à Rotterdam (2-2) le week-end dernier. Très bon dans ce début de saison, Bergwijn a déjà inscrit 2 buts et confirme la bonne forme de l’attaque de l’Ajax. Avec les nombreux départs d’éléments défensifs, la base arrière est en phase d’adaptation comme elle l’a démontré lors des 1ers matchs. Face à une équipe de Ludogorets loin d’être dans la forme de sa vie, l’Ajax pourrait parvenir à s’imposer en Bulgarie pour prendre une option sur la qualification.

