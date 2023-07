Pronostic Ballkani Ludogorets : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Ludogorets en patron contre le FC Ballkani

Le FC Ballkani vient de remporter pour la 2e année consécutive le championnat du Kosovo. L’an passé suite à sa victoire, le KFB avait participé aux barrages de la LDC mais s’était incliné d’entrée. Rebasculé en barrages de Conference League, les Kosovars avaient réussi à intégrer la phase de poules où ils avaient fini derniers derrière des formations contre Sivasspor, Cluj et le Salvia Prague. Sur son parcours, le club kosovar avait signé une victoire de prestige contre les Turcs de Sivasspor. Déterminé à intégrer la phase de groupe de la LDC, le FC Ballkani a disputé une rencontre de préparation face à Struga (2-2). Pour affronter Ludogorets, le coach albanais Ilir Daja s’appuiera sur un groupe composé en grande majorité de joueurs locaux ou albanais. Le meilleur élément de cette équipe est l’avant-centre Albion Rrahmani, auteur de 20 buts l’an passé. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, Ludogorets domine le championnat bulgare depuis la saison 2011/12. Pour la 12e fois consécutive, le PFK vient de s’imposer sur la scène nationale. Les hommes de Petev ont même réussi le doublé avec le gain de la Coupe de Bulgarie. Sur la scène européenne, Ludogorets avait vu son parcours s’arrêter dès les 1/16e de finale face à Anderlecht. Pour ne pas rater le coche de la LDC, la formation bulgare a repris très tôt et a déjà disputé 3 rencontres amicales pour un excellent bilan de 3 victoires face à Marek, Lokomotiv Plovdiv et Craiova. Pour passer ce tour face à Ballkani, le club bulgare compte sur ses hommes forts que sont les Brésiliens Cicinho, Wanderson, Cauly ou Santana. Plus fort que son adversaire du jour, Ludogorets devrait confirmer cette supériorité au tableau d’affichage contre le FC Ballkani.

