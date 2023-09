Le LOSC mange l’OL à l’heure du goûter

Lille OSC 2-0 Olimpija Ljubljana

Buts : David (43e, SP) et Yazıcı (90+4e) pour les Dogues.

Quelque peu décevant sur le plan comptable en championnat, le LOSC affrontait l’Olimpija Ljubljana ce mercredi après-midi à la Decathlon Arena, en ouverture de sa campagne de Ligue Europa Conférence. Pour une fois, les Dogues ont mené et ont su préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final. Sans être flamboyants dans le jeu face à une (très) faible opposition, les Nordistes ont au moins le mérite de bien démarrer leur saison européenne.

David contre David

« 16h30… Sérieusement ?! », s’insurge le virage nord du stade Pierre-Mauroy, au moment du coup d’envoi. Comme leurs supporters, les joueurs lillois n’ont pas semblé apprécier de jouer à l’heure du goûter, imposé par l’organisation du mondial de rugby dans ce même stade (l’Angleterre y affrontera le Chili samedi après-midi). Devant une enceinte même pas remplie au quart, et malgré le soutien des fans les plus fervents et d’écoliers qui ont passé la meilleure journée de centre aéré de leur vie, les Dogues ont eu du mal à émerger face au champion de Slovénie en titre. Jonathan David, Angel Gomes et Ivan Cavaleiro ont bien essayé de sortir de leur sieste, mais ils n’ont pas été aidés par la maladresse d’Edon Zhegrova et d’Hákon Haraldsson. Le buteur canadien monte dans les tours au fur et à mesure, en trouvant le poteau sur un service de Benjamin André (13e), puis en manquant le cadre en décroisant trop sa tête, alors qu’il était seul devant la cage slovène (30e).

C’est aux alentours de la demi-heure de jeu que Haraldsson a commencé à se concentrer, et que Lille s’est fait de plus en plus menaçant. Touché côté droit, Zhegrova donne le ballon au blondinet islandais, dans la surface. Au duel avec Agustin Doffo, l’ancien du FC Copenhague s’écroule : penalty. Jonathan David, le spécialiste, se charge de sanctionner l’OL slovène, en croisant sa tentative et prenant ainsi Matevž Vidovšek à contre-pied pour ouvrir la marque (1-0, 43e). Au retour des vestiaires, c’est encore le natif de Brooklyn qui fait frémir Ljubljana, mais, bien servi en retrait par Yusuf Yazıcı, entré en jeu à la place de Zhegrova à la pause, il manque complètement son plat du pied (54e).

Face à une équipe plutôt bien organisée, mais très faible une fois qu’il faut faire quelque chose du ballon, le LOSC n’a pas forcé outre mesure pour se mettre à l’abri en inscrivant un second but. Après des tentatives de David, Cavaleiro et André vers l’heure de jeu, les locaux n’ont rien proposé durant la dernière demi-heure. Ils ont même mis en évidence une certaine fébrilité défensive, en n’étant pas complètement sereins sur certaines incursions slovènes, pourtant franchement pauvres. Malgré tout, les Lillois prennent trois points sans avoir concédé d’occasions franches et en corsant l’addition au bout du temps additionnel, lorsque Yusuf Yazıcı profite d’une erreur de la défense pour filer seul au but et battre le portier du pied gauche (2-0, 90e+4). Mais la moitié des spectateurs était déjà dans le métro. Peut-être pour être sûr de ne pas rater le début de la campagne européenne du voisin lensois à la télé ?

Lille OSC (4-2-3-1) : Chevalier – Santos (Alexsandro, 46e), Diakité, Umtiti, Gudmundsson – Gomes, André – Zhegrova (Yazıcı, 46e), Haraldsson (Virginius, 90e), Cavaleiro (Cabella, 69e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Olimpija Ljubljana (4-3-3) : Vidovšek – Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe (Krefl, 78e) – Doffo, Elšnik, Posavec (Fedida, 58e) – Motika (Nukicić, 69e), Bristrić (Lucas, 69e), Pedro (Brest, 78e). Entraîneur : João Henrique.

