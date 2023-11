Lille se déplace à la piscine de Ljubljana

Pour un match qui a lieu dans la soirée, ils devraient avoir fini d’ici trois jours.

La rencontre de Ligue Europa Conférence entre l’Olimpja Ljubljana et Lille, prévue ce jeudi soir, pourrait bien être reportée. En cause, des pluies torrentielles tombant sur la capitale de la Slovénie depuis la nuit dernière. Aux alentours de 16 heures un employé tentait ainsi de sécher la pelouse à l’aide d’une machine, alors que l’eau infiltrait massivement le Stozice Stadium. Pour tenter d’améliorer la situation, d’autres employés du club ont alors eu une idée originale : se doter de serviettes de bain et éponger les litres de flottes restants. Autant dire, une tentative désespérée.

💧 Alors que Ljubljana-LOSC est menacé, les Slovènes tentent de sécher la pelouse avec… des serviettes de bain ► https://t.co/UsKqb2H13h pic.twitter.com/5wSkmk8X2Y — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2023

En terme d’idées pour les aider, ici on sèche.

