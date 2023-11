Rennes domine facilement le Maccabi Haïfa

Maccabi Haïfa 0-3 Rennes

Buts : Terrier (29e), Gouiri (47e) et Rieder (90e+3)

Ce n’était pas le contexte idéal pour jouer un match de Coupe d’Europe, ce jeudi soir, à Budapest, où le Stade rennais avait appris la semaine dernière qu’il devrait se rendre pour retrouver le Maccabi Haïfa. Un adversaire qui s’est à peine remis la tête au foot en ces temps de guerre et qui n’avait pas les armes pour rivaliser avec un Rennes sérieux et logiquement vainqueur (0-3). Un deuxième succès en deux matchs pour Julien Stéphan, avec l’assurance de poursuivre l’aventure en Ligue Europa cet hiver, en attendant de savoir si ce sera en huitièmes de finale ou en barrages.

Terrier, onze mois après

Dans le même système que dimanche face à Reims et avec seulement trois changements dans le onze (Warmed Omari, Lorenz Assignon et Bertuğ Yıldırım), les hommes de Stéphan ont pu se tester dans une autre configuration, celle de l’équipe devant évoluer avec le ballon. Avec à peine dix entraînements et deux matchs dans les jambes depuis son retour à la compétition, le Maccabi Haïfa a fait le dos rond en misant sur les transitions, trop rares pour faire flancher les Bretons en première période, même si Suf Podgoreanu a pris sa chance au bout de quelques secondes. Le reste du temps, le jeu était surtout dans le camp israélien, où les Rennais ont multiplié les passes pour prendre à défaut le bloc adverse. Amine Gouiri a trouvé la niche de de Sharif Kayouf, avant de manquer le cadre. Le SRFC a tourné autour du pot, avec quelques belles séquences, un tir de Martin Terrier contré et une suspicion de penalty sur Christopher Wooh, finalement levée après une trentaine de ralentis devant l’écran VAR. Il y a également eu un coup de tête de Yıldırım, des retours gagnants d’Omari et Assignon et heureusement un très joli but pour récompenser la domination rennaise. L’œuvre de Terrier, onze mois après sa dernière réalisation, qui a cherché le une-deux avec Enzo Le Fée avant de parfaitement fermer son pied pour mettre Rennes devant (0-1, 29e).

Il aurait même pu s’en offrir un deuxième dans la foulée, suite à un nouveau beau mouvement avec Nemanja Matić, mais il a d’abord fallu se contenter de cette petite libération. La ballade des Rennais heureux n’a pas pris fin avec l’entracte. Elle a même été facilitée par un Maccabi impuissant et notamment par Mahmoud Jaber, coupable d’une mauvaise passe en retrait sur laquelle a sauté Gouiri, qui s’en est allé finir du pied droit (0-2, 47e). L’international algérien aurait lui aussi pu signer un doublé quelques minutes après son but, mais sa praline a fait trembler le montant gauche de Kayouf et les Rouge et Noir, vêtus de blanc ce jeudi soir, ont continué à gérer et à se faire plaisir face à une équipe israélienne qui a semblé plonger physiquement. Stéphan a profité de cette tranquillité pour lancer Mahamadou Aboubakar Nagida, latéral gauche de 18 ans arrivé du Cameroun cet été, pendant que Steve Mandanda, quasiment jamais sollicité, devait chercher des moyens de se réchauffer. Sur le terrain, Rennes a un peu moins confisqué le cuir, Fabian Rieder et Terrier ont manqué leurs opportunités et le Français Pierre Cornud a tenté de sonner la révolte en envoyant une frappe au-dessus. L’ennui a pris le dessus au fil des minutes et des changements, jusqu’au superbe coup franc parfaitement tiré du pied gauche par Rieder pour conclure la soirée (0-3, 90e+3). Le même tarif qu’à l’aller et l’assurance pour le Stade rennais de sortir des poules et de passer au moins une partie de l’hiver en Ligue Europa.

Maccabi Haïfa (3-4-3) : Kayouf – Šimić (Cornud, 61e), Seck, Gershon – Kandil, Jaber, Show (Goni Naor, 33e), Podgoreanu (Khalaili, 46e) – Pierrot (Hajaj, 71e), Chery (Refaelov, 61e), David. Entraîneur : Messay Dego.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh, Omari, Theate – Assignon, Matić (Blas, 80e), Le Fée (Rieder, 62e), Truffert (Nagida, 62e) – Gouiri, Yıldırım (D. Doué, 71e), Terrier. Entraîneur : Julien Stéphan.

