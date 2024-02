Le PSG arrache le nul contre Rennes

Paris saint-Germain 1-1 Stade rennais

Buts : Ramos (90e+7 SP) pour le PSG // Gouiri (33e) pour Rennes

À quelques secondes près, le PSG aurait pu voir finir sa belle série d’invincibilité, ce dimanche. Un penalty accordé à la toute fin du match à Gonçalos Ramos et marqué par le Portugais a permis à Paris d’arracher le nul contre le Stade rennais (1-1), qui a longtemps cru pouvoir frapper un grand coup dans la capitale et qui a quitté la pelouse avec des regrets de ne pas avoir pu doubler Lens au classement.

L’Amine des grands jours

Il fallait se frayer un chemin entre les gouttes et ne pas arriver en retard au Parc des Princes pour assister au joli hommage rendu à Artur Jorge, avec un tifo et une minute de silence transformée après quelques secondes en minute d’applaudissements. Sur le terrain, Julien Stéphan avait choisi de procéder à cinq changements dans son onze par rapport à celui de jeudi contre Milan et d’aligner une défense expérimentale, qui a tenu bon jusqu’à la pause face à un PSG peu inspiré et un trio Bradley Barcola-Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé ne parvenant pas à faire la différence. Paris a souvent eu le ballon, voyant ses tentatives contrées par la charnière Christopher Wooh-Jeanuël Belocian, solide, alors que Steve Mandanda a dû sortir le grand jeu pour empêcher Vitinha d’ouvrir le score.

Un bloc rennais bien organisé, cohérent, mais aussi une équipe parfois plombée par un manque de justesse technique pour apporter du danger jusqu’à une illumination d’Amine Gouiri. L’international algérien a réalisé un numéro splendide, mettant au supplice la défense parisienne en calant un grand pont sur Danilo Pereira, avant de marquer d’un sublime extérieur pied droit (0-1, 33e). Un but superbe qui aurait pu en appeler un deuxième, Gouiri récidivant dans la foulée en manquant cette fois le cadre. Il était question de passer la seconde pour ce petit Paris, à l’image d’un Mbappé très discret, et Luis Enrique a choisi de lancer Marco Asensio à la place de Lee Kang-in pour réveiller son équipe. Seulement, Achraf Hakimi, Mbappé ou encore Dembélé ont peiné à régler la mire.

Ramos, une histoire de penaltys

Le dernier a sans doute été le plus remuant pendant la première heure, mais il a vu Mandanda enlever sa frappe enroulée main opposée pour permettre aux Bretons de rester devant. Ses partenaires ont dû faire le dos rond, ne parvenant pas à tenir le ballon, et Stéphan ne s’est pas trompé en sortant Désiré Doué, qui se rapprochait du rouge après avoir déjà reçu une biscotte. Plus surprenant, en revanche, la sortie de Mbappé peu après l’heure de jeu et sa seule occasion de la partie, un tir puissant passé au-dessus. L’attaquant a pu voir du banc Benjamin Bourigeaud rater la balle de 2-0 et son entraîneur remanier totalement son attaque et relancer Nuno Mendes, ovationné par le Parc pour son grand retour à la compétition après quasiment un an d’absence.

Il y avait toujours un pied rennais pour contrer les offensives parisiennes, qui ont souvent manqué de génie, et l’arbitre s’est déjugé après consultation de la VAR en annulant le penalty qu’il avait sifflé à la suite d’un contact entre Guela Doué et Gonçalo Ramos dans la surface. Il y a eu une frappe rasante de Ruiz, puis un autre imbroglio qui a cette fois souri à Paris, l’arbitre donnant finalement un penalty à Ramos qui s’est empalé sur Mandanda et qui l’a trompé sans sourciller pour offrir l’égalisation au PSG au bout du temps additionnel (1-1, 90e+7). Le public parisien a pu exploser, et le coup de sifflet final a laissé place à l’agacement des Rennais auprès du corps arbitral. Ils se diront peut-être dans quelques semaines que ce point n’aura pas servi à rien.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, L. Hernandez (Nuno Mendes, 71e) – Lee (Asensio, 46e), Vitinha, Ruiz – Dembélé (Zaïre-Emery, 71e), Mbappé (Ramos, 65e), Barcola (Kolo Muani, 65e). Entraîneur : Luis Enrique.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Wooh, Belocian, Seidu – Blas, D. Doué (Bourigeaud, 56e), Santamaria, Salah (Terrier, 66e) – Gouiri (Omari, 81e), Kalimuendo (Truffert, 66e). Entraîneur : Julien Stéphan.