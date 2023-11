Rennes s’offre Reims pour le retour de Julien Stéphan

Rennes 3-1 Reims

Buts : Gouiri (4e), Bourigeaud (46e) et Theate (66e) pour le SRFC // Diakité (45e+2 ) pour le SDR

Un nouvel entraîneur, un nouveau système en 3-4-3 et une victoire pour le Stade rennais.

Pour le retour sur le banc de Julien Stéphan, Rennes a disposé de Reims (3-1) et s’offre un peu de répit après une semaine agitée en coulisses. Il n’a fallu qu’un peu plus de trois minutes pour que le technicien retrouve la sensation d’un but fêté par le Roazhon Park. Chose rare cette saison, les Bretons ont débloqué le compteur suite à un corner : une première tête de Martin Terrier repoussée par Yehvann Diouf, l’attaquant rennais qui insiste et Arthur Theate qui dévie légèrement le ballon repris victorieusement par Amine Gouiri, alors qu’Arnaud Kalimuendo avait loupé son tir (1-0, 4e). L’entame rennaise aurait même pu être encore plus parfaite si Kalimuendo, bien lancé par Christopher Wooh, n’avait pas buté sur Diouf pour creuser l’écart dès le premier quart d’heure.

Très appliqués et concentrés, les Rennais ont laissé la possession aux Rémois et ont essayé de bien défendre. Arthur Theate et Jeanuël Belocian ont célébré leurs interventions réussies dans la surface, Marshall Munetsi a dû sortir sur blessure et Reims a appuyé le champignon à l’approche de la pause. Avec réussite puisqu’après plusieurs alertes venues de Mohamed Daramy côte gauche, Oumar Diakité a profité du marquage laxiste pour égaliser de la tête sur un service de Junya Ito suite à un corner joué à deux (1-1, 45e+2). Un but d’abord refusé, puis finalement accordé, l’absence de hors-jeu se jouant à quelques millimètres.

Une histoire d’entames et de coups de pied arrêtés

17 secondes, c’est le temps qu’a mis Rennes à repasser devant au retour des vestiaires. Une action lancée par le duo Arthur Theate-Adrien Truffert à gauche et conclue du gauche par Benjamin Bourigeaud, sans le brassard de capitaine, mais avec le sourire, après une remise de Martin Terrier (2-1, 46e). Les retardataires ont pu regagner leur siège et voir les locaux faire le dos rond et subir la pression rémoise. Teddy Teuma n’a pas cadré, Ito est tombé sur Theate et Steve Mandanda a signé une belle horizontale sur un coup de tête de Yunis Abdelhamid. Au moment où les Rennais semblaient proches de craquer, ils ont de nouveau piqué. Sur un coup de pied arrêté, encore : un coup franc plongeant de Bourigeaud effleuré de la tête par Theate soulager son équipe (3-1, 66e). Terrier aurait ensuite pu retrouver le chemin du but et mettre les Bretons à l’abri, mais il a raté le ballon sur le centre de Truffert, ce qui n’a pas empêché Rennes de gagner en sérénité et Reims en nervosité. Les Champenois ont quand même essayé de rester dans le coup. Daramy et Ito n’ont pas cadré et les copains de Nemanja Matić n’ont pas tremblé — même si Belocian a réalisé un sacré sauvetage dans le temps additionnel — pour décrocher un troisième succès cette saison en championnat et revenir à cinq points de Reims.

Place à une semaine à deux matchs pour confirmer une possible embellie rennaise.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh, Belocian, Theate – Bourigeaud (Assignon, 72e), Matić, Le Fée, Truffert (Salah, 83e) – Gouiri (Santamaria, 83e), Kalimuendo (Yildirim, 90e), Terrier (Blas, 72e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Reims (4-3-3) : Diouf – Foket (Khadra, 76e), Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Munetsi (Richardson, 33e), Matusiwa, Teuma – Ito, Diakité (Salama, 76e), Daramy (Bojang, 87e). Entraîneur : Will Still.

Pronostic Rennes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1