Rennes change de capitaine

À peine arrivé, Julien Stéphan révolutionne déjà tout.

Nommé capitaine en début de saison, après le départ d’Hamari Traoré pour la Real Sociedad, Benjamin Bourigeaud doit déjà rendre son brassard. Julien Stéphan a en effet annoncé en conférence de presse, ce vendredi, que le futur capitaine serait Steve Mandanda, dès ce dimanche face à Reims, à domicile. Un choix sportif avant tout, discuté avec Bourigeaud lui-même, à qui le nouveau coach a rendu hommage. « Ce n’est absolument pas contre Benjamin. C’est une légende du club, Bourig’. […] Mais j’estimais que Steve, de par son expérience, le nombre d’années où il a été capitaine à Marseille, c’était une décision à prendre. »

Le nouveau boss breton a indiqué que son milieu de terrain resterait tout de même un relais important sur la pelouse. « On a discuté plusieurs fois, pas seulement sur ce sujet. Ça se fait de manière très naturelle, a-t-il précisé. Quand on décide de mettre un gardien de but capitaine, il faut anticiper le fait d’avoir des capitaines de terrain pendant la rencontre qui seront Bourigeaud et Matic ». Un choix qu’il a aussi justifié par un besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière, alors que Rennes est seulement 13e de Ligue 1.

En conférence de presse, Steve Mandanda a par ailleurs profité de l’occasion pour encenser Bruno Genesio : « En un an et demi, j’ai découvert une personne extraordinaire et un super coach. Sa décision a été difficile pour moi et le groupe. »

Allez, on arrête les câlins et les bisous et on se remet à jouer au foot.

