Pas de langue de bois.

Défait 3-1 à Rennes ce dimanche, l’entraîneur du Stade de Reims Will Still a dit se sentir « comme un con » en raison du non-respect de ses consignes par ses joueurs qui a conduit à l’ouverture du score bretonne dès la 4e minute, malgré sa mise en garde. « Ce n’est pas faute de l’avoir répété et crié avant d’entrer sur le terrain, s’agace l’entraîneur belge en conférence de presse. C’est là que tu te sens toujours un peu con comme entraîneur, parce que tu as beau prévenir et insister, la réalité des choses est parfois différente. »

Will Still dit avoir passé une « mauvaise soirée » et note que même l’échauffement et l’avant-match « n’étaient pas bons ». « On sait que quand on joue contre une équipe qui change d’entraîneur, il y a un nouvel élan, une nouvelle énergie. On doit être irréprochable lors des dix, quinze premières minutes. Et nous, on a encaissé un but après quatre minutes. C’est catastrophique », déplore le coach de l’actuel cinquième de Ligue 1.

Still standing.

