Rennes éteint Reims

Rennes 3-0 Reims

Buts : Doku (9e, 19e) et Theate (68e)

Une semaine après la défaite à Lyon et la confirmation d’une petite crise sportive, le Stade rennais avait beaucoup à perdre ce samedi après-midi face à Reims, en embuscade et bête noire attitrée des Bretons depuis leur dernière défaite sur les terres rennaises en 2016, à une époque où Ousmane Dembélé claquait des doublés sous le maillot rouge et noir. Les hommes de Bruno Genesio n’ont cependant pas eu besoin de l’international français pour chasser ses démons et les nuages pour éteindre les Champenois (3-0). Un joli succès qui permet à Rennes de repasser devant Lyon et de reprendre provisoirement la 5e place.

D’une pierre Doku

Il y avait eu les paroles de Bruno Genesio et Benjamin Bourigeaud cette semaine suivies de messages envoyés par le public rennais au Roazhon Park avant la rencontre (« 3 mois qu’on est patients, 3 mois que c’est le néant, bougez-vous maintenant ! » et « Victoire obligatoire pour garder espoir ! Honorez ce blason jusqu’à la fin de saison »), puis il y a eu les actes sur le terrain. Après une entame prudente des deux côtés, les Rennais ont lâché les chevaux et Doku a sauté sur une perte de balle rémoise pour filer au but et tromper Yehvann Diouf d’un tir croisé (1-0, 9e). Le premier pion du Belge au Roazhon Park dans une rencontre officielle lui a donné de la confiance puisqu’il a récidivé dix minutes plus tard en dégustant un caviar servi sur un plateau par Birger Meling (2-0, 19e), lancé seul dans l’axe après un joli une-deux avec Arnaud Kalimuendo. Sans Azor Matusiwa et Jens Cajuste, tous les deux suspendus, la bande à Will Still a dû encaisser les vagues rennaises sous le soleil breton, Diouf se chauffant les gants sur les tentatives de Flavien Tait, Hamari Traoré ou Benjamin Bourigeaud, avant de souffler un grand coup en voyant son poteau droit repousser la frappe de Lesley Ugochukwu, auteur d’un coup du sombrero mi-délicieux mi-chanceux sur un défenseur rémois. Enfin de la vie chez les Rouge et Noir, plus intelligents dans leur pressing et très énergique, et quand même une petite frayeur balayée du pied par Steve Mandanda devant Marshall Munetsi. Comme si la roue était prête à tourner du bon côté pour les Bretons.

Le coach champenois a procédé aux grandes manœuvres dès la pause pour changer le cours de l’histoire : trois nouvelles têtes (Dion Lopy, Maxime Busi et Mitchell van Bergen) et un changement de système avec un passage à trois défenseurs. Pour quel résultat ? Une main ferme de Diouf pour frustrer Amine Gouiri, puis un léger temps fort rémois, les visiteurs se positionnant plus haut sur la pelouse, mais ne parvenant pas à faire trembler Mandanda, à l’image des essais non cadrés de Yunis Abdelhamid et Folarin Balogun. Il n’était cette fois pas question de s’effondrer comme à Lyon pour les locaux, qui ont repris le contrôle de la partie et touché un nouveau montant par Bourigeaud sur coup franc. C’est justement sur un coup de pied arrêté que le SRFC a définitivement tué le suspense grâce à Arthur Theate, bien servi par Gouiri et bien aidé par une mauvaise sortie de Diouf pour le lober d’un plat du pied gauche (3-0, 68e). L’assurance d’un samedi décidément très ensoleillé à Rennes et la garantie d’une fin de partie tranquille, Reims répondant avec des fautes de frustration et acceptant une drôle de déconvenue mettant fin à une série de quatre matchs sans encaisser de but hors de Delaune. Diouf a même dû se montrer décisif une dernière fois sur un tir de Salah, alors que Van Bergen a réclamé un penalty dans le temps additionnel, sans l’obtenir. Le rêve d’Europe s’éloigne un peu pour Reims, mais pas pour Rennes, qui avait grandement besoin de ce beau rayon de soleil.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Omari, Theate, Meling – Bourigeaud, Ugochukwu (Santamaria, 75e), Tait (D. Doué, 68e)- Doku (Salah, 75e), Kalimuendo (Toko Ekambi, 68e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Abdelhamid, Agbadou, De Smet (Lopy, 46e) – Atangana (Doumbia, 70e), Munetsi – Flips (Busi, 46e) – Zeneli (Van Bergen, 46e), Balogun, Ito (Sierhuis, 78e). Entraîneur : Will Still.

