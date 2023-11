Pronostic Maccabi Haïfa Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes enchaîne contre le Maccabi Haifa

L’an passé, le Maccabi Haifa avait posé des problèmes aux équipes de son groupe en Ligue des Champions, en s’imposant notamment à domicile contre la Juventus Turin. Lors de ce nouvel exercice, le club israélien se retrouve en Europa League où il fait face à des difficultés. En effet, le Maccabi est tout simplement en dernière position de son groupe avec 1 seul point obtenu. De plus, du fait de la situation en Israël, le club de Haifa va disputer cette rencontre en Hongrie sans public. La formation israélienne a récemment renoué avec la compétition avec un revers contre Villarreal en EL (1-2). Le week-end dernier, les Israéliens ont renoué avec le championnat face à l’Hapoel Petah Tikva (2-1) avec un but de Hajaj et de Chery, qui leur permet de revenir à 4 points du leader, le Maccabi Tel Aviv.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Stade Rennais a connu une trêve internationale agitée avec le départ de Bruno Génésio et son remplacement par Julian Stéphan. L’ancien coach lyonnais a payé une première partie de championnat décevante. En effet, ses hommes n’ont jamais été dans le coup pour se mêler dans la course au podium, objectif du début de saison. Pour son retour en Bretagne, Julian Stéphan a dû savourer car ses protégés se sont brillamment imposés face à une solide équipe rémoise (3-1) avec notamment un but de Gouiri (3 buts en L1 et 1 en C3). Ce succès permet à Rennes de revenir en milieu de tableau à la 10e place. Paradoxalement, les Bretons ont connu un parcours européen d’excellente facture puisqu’ils sont en tête de leur poule et qu’ils seraient assurés de participer au moins aux Barrages en cas de succès contre le Maccabi Haïfa. Lors de l’aller, les Rouge et Noir avaient tranquillement pris le dessus sur la formation israélienne (3-0). Malheureux à Villarreal (défaite 1-0 avec un penalty manqué de Terrier), Rennes s’est parfaitement repris lors de sa double confrontation face au Panathinaikos (2 victoires). Avec son effectif de grande qualité et l’arrivée de Stéphan, Rennes devrait décrocher la victoire contre le Maccabi Haïfa et se qualifier.

► Le pari « Victoire Rennes » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Gouiri buteur » est coté à 2,67 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 434€ (534€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Rennes et plus de 1,5 buts » est coté à 1,81 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 262€ (362€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Maccabi Haifa – Rennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Maccabi Haifa Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Maccabi Haïfa recevra le Stade rennais à Budapest, à huis clos