Arsenal chicote le RC Lens

Arsenal 6-0 Lens

Buts : Havertz (12e), Jesus (21e), Saka (23e), Martinelli (27e), Ødegaard (45e+1), Jorginho (86e S.P.)

Les Canonniers ont sorti l’artillerie lourde. Malheureusement, les Lensois n’avaient pas le cuir assez épais et se sont fait transpercer (6-0). Bukayo Saka et son crew s’en sont donné à cœur joie. Déjà buteur face au PSV et au Séville FC, l’international anglais a complété sa grille en ajoutant le Racing à son tableau de chasse. Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard et Jorginho ont eux aussi soulevé l’Emirates dans une soirée parfaite pour les hommes de Mikel Arteta. Sept ans après, Arsenal fait son retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Compte tenu de la victoire du PSV à Séville plus tôt dans la soirée, Lens est désormais hors-course, mais reste troisième et donc virtuellement reversé en Ligue Europa avant la dernière journée.

Un autre monde

Arsenal a immédiatement débuté son étreinte et le premier frisson de la soirée est venu de Gabriel Jesus, trouvé dans le dos de Massadio Haïdara mais imprécis du pied droit (7e). Souvent sollicité sur son côté, Takehiro Tomiyasu a dédoublé et centré pour la tête de Kai Havertz, à quelques centimètres du montant (11e). Un avertissement, puis la punition. Au milieu d’une défense lensoise en difficulté pour se dégager, le filou Gabriel Jesus a remporté son duel aérien face à Kevin Danso et Havertz a surgi pour conclure du gauche à bout portant (1-0, 12e). Privé d’air et de ballon, le Racing a vu les vagues revenir inlassablement. Jesus a concrétisé l’effort de Saka avec un cochet létal sur Danso puis un tir rasant du pied droit (2-0, 21e). Suite à une récupération d’Havertz, Gabriel Martinelli a chauffé les gants de Brice Samba, mais le gardien des Bleus, malheureux, a renvoyé le ballon droit sur Saka, buteur du ventre (3-0, 23e).

Tous les attaquants londoniens ont eu droit à leur moment puisque Martinelli a enfoncé le clou en se jouant de Frankowski pour loger le cuir dans le petit filet de Samba (4-0, 27e). En plein cauchemar, les Sang et Or n’ont eu que des miettes à se mettre sous la dent offensivement. Ils ont réclamé un penalty, en vain, lorsque le ballon a ricoché sur la cuisse puis la main de Kai Havertz (36e). Facundo Medina a pris sa chance aux 25 mètres, sans rien demander à personne, mais a trouvé le poteau (40e). Angelo Fulgini a entretenu la dynamique en sollicitant David Raya (44e). Un peu d’oxygène, enfin… Puis un contre d’école mené par Saka, un centre au cordeau signé Takehiro Tomiyasu et la reprise de volée impeccable de son capitaine Martin Ødegaard (5-0, 45e+1).

Le calice jusqu’à la Lens

Franck Haise a secoué son équipe en opérant un triple changement à la mi-temps. Exit Sotoca, Abdul Samed et Media, bonsoir Adrien Thomasson, Neil El Aynaoui (pour sa deuxième apparition en Ligue des champions) et Deiver Machado. Le navire artésien a vogué un peu plus calmement avec l’aval du leader de Premier League, qui a consenti à lever un peu le pied. Frankowski s’est fendu d’un bon retour sur Martinelli (56e) et Samba d’un arrêt au sol sur une frappe d’Ødegaard (66e). Le coup de casque de Ben White a filé au-dessus (82e), mais l’impitoyable VAR est venu en remettre une couche en signalant une main d’Abdukodir Khusanov. Jorginho a ainsi exécuté la sentence en prenant Samba à contre-pied pour clore la soirée (6-0, 86e). Arsenal fait coup double en assurant sa qualif’ et la première place du groupe. Pour les Sang et Or, demeure la carotte de la troisième place. Un nul leur suffira le 14 décembre face à Séville pour poursuivre en Ligue Europa. Un joli lot de consolation, certainement plus adapté à leur dimension.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Tomiyasu (White, 46e), Saliba, Gabriel, Zinchenko (Kiwior, 46e) – Rice (Jorginho, 75e), Havertz, Ødegaard – Saka (Nelson, 66e), Jesus (Nketiah, 83e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

Lens (3-4-3) : Samba – Medina (Machado, 46e), Danso, Gradit – Haïdara, Abdul Samed (El Aynaoui, 46e), Mendy (Pereira Da Costa, 76e), Frankowski (Khusanov, 63e) – Fulgini, Wahi, Sotoca (Thomasson, 46e). Entraîneur : Franck Haise.

