À la mi-temps, Lens se fait dérouiller par Arsenal

Il ne fallait pas énerver Arsenal.

Lens avait battu Arsenal il y a deux mois à Bollaert (2-1), et les Gunners ne l’ont pas oublié. Ce n’est que la mi-temps à l’Emirates Stadium, et les locaux mènent déjà 5-0 face aux Sang et Or, grâce à des buts de Kai Havertz (13e), Gabriel Jesus (21e) Bukayo Saka (23e), Gabriel Martinelli (27e) et Martin Ødegaard (45+1e). Les Artésiens ont été un peu moins dominés juste avant la pause et ont même touché le poteau sur une frappe de Facundo Medina. Mais qui sait ? Lens est capable de tout ! Venez sur notre live du match pour suivre la seconde période !

