Lens rentre malheureusement dans l’histoire

Une soirée mémorable.

Écrasé, dominé, surclassé par Arsenal ce mercredi à l’Emirates Stadium (6-0), le RC Lens fait malheureusement son entrée dans les livres d’histoire. Jamais une équipe française n’avait perdu par six buts d’écart en Ligue des champions. Cela n’inclut pas la Coupe des clubs champions européens (avant 1992), mais c’est donc le pire résultat d’une écurie française en 31 ans. Menés 5-0 à la pause, les Artésiens ont fait pire que les Lillois en 2012, qui étaient déjà dominé 4-0 par le Bayern Munich à la mi-temps. Les Dogues avaient finalement perdu 6-1. Toutes compétitions européennes confondues, une équipe française n’avait plus perdu de six buts depuis 1999 et la déroute de Bordeaux contre Parme, en Coupe de l’UEFA.

6-0 – Lens a subi la plus large défaite d'un club français en compétition européenne depuis Bordeaux face à Parme en mars 1999 en Coupe de l'UEFA (6-0 également). Set. pic.twitter.com/ovldRZqPAW — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2023

Arsenal chicote le RC Lens