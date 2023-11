Le PSV Eindhoven élimine Séville

Séville FC 2-3 PSV Eindhoven

Buts : Sergio Ramos (24e) & En-Nesyri (47e) pour Séville / Saibari (68e), Guidelj (csc, 82e) & Pepi (92e) pour le PSV

C’est ce qui s’appelle bouffer la feuille.

Alors que Séville avait la totale maîtrise de la rencontre, et menait 2-0, les Andalous ont perdu pied sur leur pelouse peu après l’heure de jeu. La faute à une expulsion, bête : celle de Lucas Ocampos. Sanctionné de deux cartons jaunes en trois petites minutes, l’ancien Marseillais a fait basculer la rencontre, et remis un PSV à côté de ses pompes dans le match. Jusque-là, tout allait pourtant bien pour Séville, depuis l’ouverture du score de Sergio Ramos, inventeur de la volée pieds joints, sur un coup franc de Rakitic (1-0, 24e). Dominateurs dans ce match longtemps pauvre en occasions, les Sévillans avaient eu la bonne idée de doubler la mise dès le retour des vestiaires, sur un face-à-face négocié de mains de maître par Youssef En-Nesyri (2-0, 47e). Sans une VAR tatillonne, les Sévillans auraient même accentué leur avance par Djibril Sow, privé de son pion à cause d’une mimine bien plus tôt dans l’action, au milieu de terrain (39e).

A l’heure de jeu, le Séville FC était donc revenu dans la course aux huitièmes, avec cinq points au compteur. Jusqu’à ce que Lucas Ocampos déraille, et ne remette le PSV dans la partie. Dans la foulée de son expulsion, Ismael Saibari a en effet réduit le score sur une superbe reprise de volée dos au but, en pivot (2-1, 68e). Le début de la déferlante néerlandaise sur les cages de Dmitrovic, qui a longtemps retardé l’échéance, derrière la défense à cinq redessinée par Diego Alonso, laissant le champ libre aux milieux du PSV. Assailli de toutes parts, le bloc andalou a fini par céder. Seul au second poteau, Vertessen a vu sa remise de la tête prolongée au fond des filets par Guidelj (2-2, 81e). Les Andalous ont alors tenté de repartir de l’avant, pour entretenir l’espoir d’un huitième de finale. Mais ils ont finalement été puni sur un énième déboulé de Vertessen, intenable dans son couloir gauche. Millimétré, le centre de ce dernier a filé sur le front de Pepi, venu crucifier Dmitrovic (2-3, 92e) et offrir un succès précieux au PSV Eindhoven, deuxième provisoire du groupe avec trois points d’avance sur Lens, condamné à l’exploit à Arsenal, à cause de son goal average particulier défavorable face aux Néerlandais.

Un nul lensois à l’Emirates éliminerait aussi Séville de toutes compétitions européennes.

Séville (4-3-3): Dmitrovic – Navas (Sanchez, 57e), Gudelj, Ramos, Acuna – Fernando (Torres, 84e), Sow (Jordan, 74e), Rakitic – Ocampos (expulsé, 65e), Lukebakio (Nianzou Kouassi, 73e), En-Nesyri (Rafa Mir, 74e) Entraîneur : Diego Alonso

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez – Teze, Ramalho (Saibari, 58e), Boscagli (Van Aanholt, 83e), Dest – Schouten (Pepi, 83e), Veerman, Til (Tilman, 58e) – Bakayko, Lozano (Vertessen (43e), De Jong Entraîneur : Peter Bosz

