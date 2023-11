Pronostic Séville PSV : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le PSV va chercher un résultat à Séville

Dans ce groupe B de la Ligue des Champions, tout reste encore possible même si Arsenal semble bien parti pour se qualifier. De son côté, le FC Séville se trouve en dernière position du classement avec seulement 2 points pris lors de ses nuls contre Lens à domicile et face au PSV à Eindhoven (2-2). Lors de sa double confrontation face à Arsenal, le club andalou s’est incliné lors des 2 manches (1-2 et 2-0). Les partenaires de Jesus Navas sont aussi en difficulté sur le plan national où ils restent sur 7 journées sans la moindre victoire. Avec 1 victoire en 9 journées de Liga, les Sévillans sont loin de leur objectif européen. En effet, le club andalou se retrouve seulement en 15e position avec 4 points de plus que le 1er relégable, et n’a pas su se relancer après son changement d’entraîneur. Lors de la dernière journée, le FC Séville a vu deux de ses cadres Ramos et Navas être exclus lors d’une défaite face à la Real Sociedad (2-1).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le PSV Eindhoven est actuellement en 2e position de ce groupe avec 4 points d’avance sur Arsenal. E début de la compétition, les Bataves se sont inclinés à l’Emirates face à Arsenal (4-0) et a été tenu en échec à domicile par le FC Séville (2-2). En revanche, lors de la double confrontation contre les Sang et Or, le club d’Eindhoven a assuré. Après un bon nul à Bollaert (1-1), les hommes de Peter Bosz se sont imposés à domicile contre Lens il y a trois semaines (1-0). Sur la scène nationale, le PSV Eindhoven est incroyable puisqu’il a remporté tous ses matchs de championnat. En effet, les Bataves viennent de remporter leurs 13 matchs de championnat dont le dernier en date contre Twente (0-3). Blessé ces dernières semaines, Noa Lang a fait son retour ce week-end. Buteur à l’aller mais aussi contre Lens il y a 3 semaines, le meilleur buteur et ancien Sévillan De Jong est attendu en pointe. Face à une formation du FC Séville en plein doute, le PSV devrait pouvoir au moins accrocher un nul en Andalousie.

► Le pari « Victoire PSV ou match nul » est coté à 1,44 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 188€ (288€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « De Jong buteur » est coté à 2,85 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 470€ (570€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce FC Séville – PSV Eindhoven :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic FC Séville PSV Eindhoven détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le PSV rattrape Séville sur le gong