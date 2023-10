Pronostic PSV Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le PSV se rachète face au FC Séville

Dans ce groupe B de la Ligue des Champions, Arsenal fait figure de grandissime favori. De leurs côtés, le PSV, le FC Séville et le Racing Club de Lens ont tous leur mot à dire pour décrocher le deuxième accessit pour les 8es. A la fin de la phase de poule, les confrontations directes et les performances à domicile pourraient être décisives. Le club d’Eindhoven en est parfaitement conscient et veut se racheter après la claque reçue contre Arsenal (4-0) à l’Emirates. Deuxième d’Eredivisie l’an passé, le PSV a été contraint de passer par les tours préliminaires où il s’est imposé face au Sturm Graz et contre les Glasgow Rangers. De plus, les hommes de Peter Bosz réalisent une excellente entame de championnat puisqu’ils dominent actuellement leur ligue avec un parcours parfait de 7 succès en autant de journées. Le week-end dernier, la formation d’Eindhoven a pris le dessus sur le FC Volendam grâce à Lang et un doublé de Til (3-1). En plus de ces 2 excellents éléments, Bosz peut s’appuyer sur le buteur Luuk de Jong (11 buts en 12 matchs), Tillman, ou Bakayoko.

De son côté, le FC Séville joue cette C1 en tant que vainqueur de l’Europa League, lui qui a fait de la C3 sa spécialité. C’est en revanche bien plus compliqué en Ligue des Champions. Pour son entrée en lice, la formation sévillane a perdu des points à domicile face au Racing Club de Lens en concédant le match nul (1-1). Cette entame d’exercice est globalement peu convaincante pour le club andalou qui pointe en 14e position de Liga avec déjà 4 revers au compteur, dont 3 lors des premières journées. Le week-end dernier, les partenaires de Rakitic ont longtemps tenu tête au FC Barcelone mais ont craqué sur but contre son camp de Sergio Ramos. Ce groupe vieillissant à l’image des Rakitic, Fernando, Ramos ou Navas semble sur le déclin. A domicile et costaud cette saison en dehors de sa défaite sur la pelouse d’Arsenal, le PSV pourrait en profiter pour s’imposer et se relancer dans la course à la qualification.

