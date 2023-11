Van ‘t Schip : « Même à dix, on aurait pu gagner »

La fameuse modestie batave.

Battus sur le fil par un OM plein de ressource à défaut d’être rassurant, les Ajacides sont éliminés de la Ligue Europa, avant une finale pour la troisième place à domicile face à l’AEK Athènes. « On est déçus de quitter la Ligue Europa, mais on va tout faire contre l’AEK pour aller en Ligue Europa Conference », a d’ailleurs promis John van ‘t Schip, après la rencontre. « On est revenus à chaque fois, même à dix on aurait pu gagner. C’était incroyable. Je ne dis pas qu’on aurait dû gagner, mais on aurait pu. Ce penalty en contre, à la fin, c’est dur. On a mis Marseille en difficulté. On a montré aujourd’hui qu’on a amélioré notre jeu. On est très déçus du résultat, mais pas de l’esprit de l’équipe. L’esprit était là, c’est positif. »

Et l’ancien joueur de l’Ajax d’en placer une, poliment, pour l’arbitre de la rencontre :« C’était le premier match de l’arbitre à ce niveau, je crois qu’il a été un peu tendu. […] La faute de Berghuis a été commise juste à côté de leur banc, il y avait beaucoup de monde autour… » Même si Van ‘t Schip a ensuite reconnu la dangerosité du tacle de son double passeur décisif du soir : « Quand on voit le ralenti, on peut changer d’avis sur le jaune, oui. Il touche le ballon, mais aussi avec ses deux jambes. »

Tout est dans le « aussi ».