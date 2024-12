Ange Postecoglou réagit aux insultes après la défaite de Tottenham

Un quadra anglais qui t’insulte, c’est du cuir pleine gueule.

Jeudi soir, Tottenham a sombré 1-0 sur la pelouse de Bournemouth. Cette défaite n’a pas seulement plombé le classement des Spurs, mais aussi déclenché la colère de leurs supporters. Huées, critiques et prises à partie dans le parcage visiteurs, Ange Postecoglou a eu la totale. Sur le terrain, une tête du jeune Dean Huijsen à la 17e minute a suffi pour faire la différence. Impuissants, les Spurs n’ont jamais trouvé les ressources pour réagir.

Postecoglou, lui, reste stoïque face à la tempête d’insultes british. « Je n’ai pas aimé ce qui a été dit parce que je suis un être humain, mais il faut encaisser, a-t-il déclaré après la rencontre. J’ai assez d’expérience pour savoir que quand les choses ne vont pas, il faut comprendre la frustration et la déception. Ce soir, ils ont raison d’être déçus, car on a laissé filer un match. Je suis OK avec ça. Ils m’ont donné un retour direct, que je prends en compte. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment déçu de ce soir, mais je suis déterminé à redresser la barre et je vais me battre jusqu’à ce que ce soit fait. »

Quand on lui demande ce que les supporters lui ont précisément reproché, l’Australien a préféré esquiver : « Pas ici “mate” »

