Jules Koundé s’attend à une grosse ambiance face à l’Ukraine

MBC
Au moins, il y aura plus de ferveur qu’a Montjuïc.

Ce vendredi, la France affronte l’Ukraine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une nouvelle fois, le match de la Sbornaya ne se déroulera pas sur le territoire ukrainien en raison de la guerre lancée par la Russie en février 2022. Les joueurs de Serhiy Rebrov accueilleront les Bleus au stade municipal de Wrocław, au sud-ouest de la Pologne.

« Une sacrée ferveur  »

Malgré cette délocalisation, Jules Koundé se prépare à vivre un match dans un stade en ébullition« Une grosse présence ukrainienne est attendue pour ce match en Pologne. Ils ne seront pas à domicile, mais il y aura une sacrée ferveur, prédit le latéral du FC Barcelone, présent en conférence de presse ce mercredi midi. L’équipe nationale ukrainienne permet à sa population, qui vit des temps très difficiles, de pouvoir s’évader le temps de 90 minutes. »

Dans la suite de son intervention, l’homme aux 42 capes avec l’équipe de France a salué le niveau de la sélection de Serhiy Rebrov, sur le banc de l’Ukraine depuis 2023. « C’est une équipe de qualité. On est les favoris du match et de la poule, mais va falloir le démontrer sur le terrain. » Après cette rencontre en Pologne, les joueurs de Didier Deschamps affronteront l’Islande le 9 septembre au Parc des Princes.

Deux matchs en quatre jours, Koundé ne va pas être content.

Futsal : l’équipe de France corrigée par l’Ukraine en petite finale

MBC

