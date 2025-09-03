S’abonner au mag
Après avoir échappé à la mort au Malawi, il devient l’artiste de rue emblématique d’Arsenal

Après avoir échappé à la mort au Malawi, il devient l'artiste de rue emblématique d'Arsenal

Mais qui est Northbanksy ?

Inspiré par le légendaire street artist Banksy, il est devenu une figure culte parmi les supporters d’Arsenal grâce à ses fresques murales en tout genre. Declan Rice, Leandro Trossard, Mikel Arteta et même notre Frenchie Nicolas Jover ont déjà eu droit à leur représentation sur les murs du nord de Londres. Mais avant de naviguer entre délinquance et expression artistique, Northbanksy était simplement journaliste et producteur de reportages pour la télévision britannique. Jusqu’au jour où tout a basculé.

Un destin qui bascule au Malawi

Lors d’un entretien avec le média anglais FourFourTwo, celui qui préserve son anonymat via ce pseudo se confie sur son passé en tant que reporter et sa réorientation professionnelle. Alors que lui et son équipe enquêtaient au Malawi sur des gangs organisant un trafic d’organes, ils furent attaqués par des locaux persuadés qu’ils étaient liés aux assassins qui terrorisaient leur village. Après avoir subi de nombreux coups et été accusé d’être un vampire, Northbanksy réussit finalement à s’échapper.

Traumatisé par cette expérience, il choisit alors de quitter la profession et de consacrer sa créativité à un autre combat : faire d’Arsenal le représentant numéro un des murs du nord de la capitale anglaise. Et ne pas hésiter à chambrer les voisins de Tottenham avec une fresque de Granit Xhaka, à l’époque capitaine des Gunners, près du Tottenham Hotspur Stadium.

Une petite blague qui lui aura quand même valu un séjour en prison.

Prêt avec option d’achat de plus de 50 millions pour un défenseur passant de Leverkusen à Arsenal

