Liverpool-Arsenal : place aux (très) jeunes !

Alors que Liverpool et Arsenal croisent le fer ce dimanche (17h30), ce sont deux très jeunes joueurs qui crèvent l'écran depuis le début de saison chez les deux cadors de Premier League : Rio Ngumoha (16 ans) côté Reds et Max Dowman (15 ans) côté Gunners. L'amour n'a pas d'âge, le foot non plus.

Vous faisiez quoi à 15 ou 16 ans ? Max Dowman (Arsenal) et Rio Ngumoha (Liverpool), eux, ont décider d’illuminer la précédente journée de Premier League avant même d’avoir terminé leur puberté. Rappel des faits : Ngumoha est entré en jeu contre Newcastle et a offert à Liverpool la victoire dans les toutes dernières secondes du temps additionnel à St. James’ Park. Un but qui l’a aussitôt propulsé dans le livre des records, puisqu’il est devenu le plus jeune buteur des Reds en Premier League quelques jours seulement après être devenu, à 16 ans et 361 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à être titularisé sous le maillot de Liverpool. Dowman, de son côté, n’a pas scoré mais a fait également forte impression. À 15 ans et 235 jours, le « Baby Gunner » est entré en jeu à l’Emirates contre Leeds lors de la large victoire des Gunners (5-0), devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Intenable, il a failli marquer à deux reprises, avant d’obtenir un penalty dans les arrêts de jeu transformé par Gyökeres. Voilà pour les présentations.

Deux talents, deux destins

Les deux phénomènes de précocité ne tombent pas du ciel, loin de là. Rio Ngumoha, né à Londres de parents nigérians, est un diamant que Chelsea a longtemps cru pouvoir garder avant d’être arraché à Liverpool l’été dernier. Le transfert avait d’ailleurs provoqué un petit pincement au cœur de John Terry qui n’avait pas hésité à poster sur les réseaux après son départ : « Ce garçon est, et sera, un très grand joueur. » Une impression déjà confirmée cet été lors de la tournée asiatique de Liverpool, et qui a définitivement convaincu Arne Slot après le miracle de Newcastle : « Rio (Ngumoha) a une telle capacité de finition pour son âge. Il est tellement sûr de lui. Pour son âge, c’est un très bon finisseur. » Crack test validé.

Pour Dowman, c’est un autre niveau de folie encore. Déjà en pré-saison, le phénomène anglais avait fait tourner toutes les têtes : 31 minutes contre Newcastle en remplaçant Bukayo Saka, avec un penalty provoqué pour la victoire, quelques jours après ses premières 25 minutes pro face à Milan. Avant ça, en septembre, il était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League. En décembre, il s’emparait du record du plus jeune joueur lancé en Premier League 2 (le championnat des moins de 21 ans). Sa saison ? Une compilation de chiffres hallucinante avec 3 matchs et 3 buts en FA Youth Cup, et 15 matchs, 15 buts et 5 passes décisives en U18 Premier League. Mais au-delà des stats, c’est un régal pour les yeux : chaque dribble, chaque accélération, chaque passe pressent un pur diamant brut qu’on doit à peine polir. Même Declan Rice avait été choqué, en confiant à la BBC Radio en mars, qu’il n’avait « jamais vu un gamin de cet âge avec un tel niveau en Angleterre .»

Reds et Gunners, un être vous manque et rien n’est dépeuplé

On pourrait croire qu’Arsenal et Liverpool, avec leurs millions et leurs mercatos à rallonge, n’ont pas besoin de s’embêter avec des ados en short qui n’ont même pas encore l’âge de passer le permis, mais il n’en est rien. Si les Reds et les Gunners ont été capable de claquer plus ou moins 300M d’euros chacun lors du mercato estival, ils n’attendent pas pour autant un cinquième tour de Carabao Cup avant de filer des minutes à leurs pitchounes. Exemple à Arsenal, la Hale End, l’usine à champions, vaut déjà un bras (voire deux) puisque la valeur des anciens élèves dépassait récemment 1,14 milliard de livres en transferts estimés selon Sky Sports. Saka, Nwaneri, Dowman, autant de produits finis ou non finis prêts à jouer ou à se revendre à prix d’or. Car même dans cette toute puissante Premier League où l’argent coule à flot, le talent réside parfois là où certains oublient de regarder. Nul doute que ce dimanche à Anfield, la caméra ainsi que les yeux du monde entier se braqueront sur Ngumoha ou Dowman dès le moment où ils entreront sur le terrain.

