Salah pense qu’Arsenal est le favori pour la Premier League

Salah pense qu’Arsenal est le favori pour la Premier League

Beau coup de bluff.

Tout juste élu meilleur joueur de la dernière saison de Premier League, notamment grâce à son titre avec les Reds et ses 29 buts et 18 passes décisives, Mohamed Salah a fait une déclaration étonnante lors de cette cérémonie. Questionné sur Arsenal, l’Égyptien a assuré que les Gunners, trois fois deuxièmes sur les trois dernières saisons, étaient favoris pour le titre de la Premier League. Histoire de ne pas mettre trop de pression aux siens ?

« Vous avez une grande équipe cette saison, comme la saison dernière, a expliqué l’ailier droit de Liverpool. Vous avez de grandes chances. Je pense que vous êtes favoris maintenant car vous avez des joueurs qui évoluent ensemble depuis quatre, cinq ans. Mais je ne peux pas vous souhaiter bonne chance, j’espère qu’on gagnera encore. »

Et si c’était la saison d’Arteta ?

On connaît le programme de la première journée de Premier League édition 2025-2026

