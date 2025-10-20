Arsenal ne craint pas Diego Simeone, porté aux nues par Mikel Arteta

Un avant gout de l’UFC 321 ?

Arsenal doit préparer ses tactiques de coups de pied arrêtés et ses prises de jujitsu brésilien. Les Gunners accueillent Diego Simeone et ses hommes pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, mardi. Après une entrée en matière mémorable face à Liverpool (3-2) et une fin de match épique, El Cholo s’est retrouvé par un malencontreux hasard dans une altercation avec certains supporters des Reds au moment de l’égalisation de Virgil van Dijk, ce qui avait entraîné son expulsion.

Arteta : « C’est quelqu’un que j’admire »

Le club londonien a quand même tenu à préciser qu’il n’allait pas mettre en place de sécurité autour du technicien argentin, ne craignant pas de débordements de la part de ses supporters. Après avoir purgé sa peine d’un match, Simeone pourra en tout cas retrouver sa zone technique à l’Emirates.

https://x.com/footballontnt/status/1968429781336158373/video/1

De son côté, Mikel Arteta a quand même tenu à chanter les louanges de son homologue en conférence de presse : « Ce qu’il a accompli depuis son arrivée à l’Atlético est remarquable, pour les résultats, mais aussi pour la manière. L’identité qu’il a instaurée est claire et facilement reconnaissable, car l’équipe lui ressemble beaucoup. C’est très dur à réaliser, il est là depuis 14 ans et ce qu’il a fait est incroyable. C’est quelqu’un que j’admire. Sa passion, sa longévité dans le métier, sa capacité à transmettre cette envie de gagner. Pour continuer à convaincre les joueurs dans un tel environnement, il faut être exceptionnel. »

C’est beau, la confraternité.

