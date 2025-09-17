Liverpool bat l’Atlético d’une tête

Liverpool 3-2 Atlético

Buts : Robertson (4e) et Salah (6e) pour les Anglais // Llorente (45e+3 et 81e) pour les Espagnols

Expulsion : Simeone (90e+4) côté madrilène

La Ligue des champions commence très très très bien.

Depuis le début de la saison de Premier League, Liverpool marque toujours dans les dix dernières minutes de ses matchs. C’était le cas contre Burnley, contre Arsenal, contre Newcastle, contre Bournemouth. Ce soir, avec Andrew Robertson et Mohamed Salah, c’était l’inverse : un gros début de match, et ce fut tout. L’Atlético de Madrid pensait choper le breuvage. Les hommes de Diego Simeone avaient égalisé en fin de match, sauf que Liverpool a la recette (2-2).

Le maillot moche des Colchoneros est peut-être une des clefs de la prestation chiante des Madrilènes. Avant de se demander pour la millième fois si le Cholismo est mort, Robertson a dévié opportunément un coup franc de Salah (1-0, 4e), et l’Égyptien a résisté à trois Espagnols après un super relais avec Ryan Gravenberch (2-0, 6e). Marcos Llorente, dans un trou de souris, a trompé Alisson juste avant la mi-temps. Les Reds ont ensuite fait peur, très peur : Salah a touché le poteau (65e), a slalomé tout seul (74e). Bien à fond dans la culture de l’instant, on pouvait écrire qu’ils étaient supersoniques, que leur attaque était « un banger », et même qu’ils allaient gagner la Ligue des champions.

ÇA VA TROP VITE À ANFIELD, MOHAMED SALAH FAIT LE BREAK FACE À L'ATLETICO 🤯 Liverpool mène 2-0 après 6 minutes de jeu, on va peut-être avoir droit à un match fou sur CANAL+FOOT 🥵#LIVATM | #UCL pic.twitter.com/CAcM7I0inx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2025

Diego Simeone dégoupille

Sauf qu’on n’enterre pas un coach qui a plus de longévité que Stéphane Moulin avec Angers, et autant que Jérôme Dupont à l’école primaire de Boussac. Son super-soldat Llorente a marqué d’une reprise déviée (2-2, 81e). Le Cholismo n’était pas mort. Ah, si en fait. D’un dernier corner, Dominik Szoboszlai a centré au point de penalty, et Virgil van Dijk a pris le meilleur sur Robin Le Normand (3-2, 90e+2) pour un score remake de la demi-finale 2020. Liverpool est supersonique, son attaque est un « banger »… Diego Simeone a ensuite explosé, fait des doigts d’honneur à tout le monde, l’arbitre comme les supporters d’Anfield, et s’est logiquement fait expulser. Il pourrait être suspendu bien longtemps.

SCÉNARIO INCROYABLE À ANFIELD, VIRGIL VAN DIJK OFFRE LA VICTOIRE À LIVERPOOL DANS LES ARRÊTS DE JEU 😱😱#LIVATM | #UCL pic.twitter.com/fBhvPvCERe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2025

Allez, on l’ose ? Le Cholismo est peut-être mort.

Arne Slot pense à Griezmann la nuit