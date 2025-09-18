S’abonner au mag
Le supporter de Liverpool qui a insulté Diego Simeone est un récidiviste

MBC
He’ll walk alone. 

Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool d’Arne Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a été expulsé à la suite du but décisif de Virgil Van Djik (90e+2). La cause : les insultes permanentes, doublées de l’équivalent du doigt d’honneur britannique, d’un supporter des Reds. Au lendemain de cet incident, ce fan de Liverpool a été identifié. Il s’appelle Jonny Poulter et n’en est pas à son premier galop d’essai.

La mauvaise culture lad

D’après les informations du Mirror, ce supporter avait déjà été banni de stade trois ans. Lors du dernier match de Steven Gerrard à Anfield en 2015, Poulter, alors âgé de 20 ans, avait refusé de retirer une banderole qui empêchait une femme en fauteuil roulant de voir le match. Il avait alors tenu des propos insultants en vers cette supportrice handicapée. Suite à ce comportement médiocre, le tribunal de première instance de Sefton l’avait condamné à une interdiction de stade jusqu’en 2018. 

Après avoir entendu Diego Simeone raconter l’embrouille en conférence de presse, le récidiviste a posté une vidéo sur son compte X ce jeudi matin où il exprime sa version des faits : « Beaucoup m’ont demandé ce que je lui ai dit. J’ai juste fait un doigt d’honneur en lui disant fuck off, on a gagné. Il n’y a rien eu de raciste comme certains le prétendent. Quand ils ont égalisé, Simeone avait aussi célébré devant nous, donc je trouve ça assez lâche de sa part de se plaindre. »

Ouf, le Cholismo n’est pas tout à fait mort.

Liverpool bat l’Atlético d’une tête

MBC

