Arne Slot pense à Griezmann la nuit

Nuits blanches et rêves rouges.

Ce mercredi soir, Liverpool reçoit l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Des retrouvailles entre deux clubs habitués à s’affronter lors des joutes européennes (« le Cholismo n’est pas mort » en 2020), mais aussi une revanche à prendre pour le coach des Reds Arne Slot, battu à deux reprises par la bande de Diego Simeone lorsqu’il officiait au Feyenoord Rotterdam en 2023. Deux ans après, le Néerlandais garde toujours en mémoire ces défaites.

Réveillé par le Grizou

À la veille de cette première journée de C1, Arne Slot, 47 ans ce mercredi, est revenu sur les performances d’Antoine Griezmann lors de ces soirées traumatisantes. « Parfois, dans la nuit, je me réveille en pensant à lui tellement il avait été bon ce soir-là. Il jouait à un niveau extraordinaire et on avait perdu. Le point positif pour ce match, c’est que cette fois, mon équipe contient des joueurs aussi forts que Griezmann », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca.

Pour contrer le plan de jeu de Simeone et la technicité du champion du monde 2018, Slot pourra notamment compter sur son nouveau joujou Alexander Isak, présent dans le groupe pour la première fois depuis son arrivée au bord de la Mersey.

Alexander Isak contre Alexander Sørloth, le duel des titans scandinaves.

