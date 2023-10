L’Atlético bousculé par le Feyenoord

Atlético de Madrid 3-2 Feyenoord Rotterdam

Buts : Morata (12e, 47e) et Griezmann (45e+3) pour les Colchoneros // Hermoso (7e CSC) et Hancko (34e) pour le Feyenoord

Une leçon d’efficacité.

Trois tirs cadrés pour trois buts, tel est le remède trouvé par l’Atlético pour venir à bout du piège empoisonné tendu par le Feyenoord (3-2) ce mercredi soir lors de la seconde journée de Ligue des champions. Face à la fougue et l’insouciance du club néerlandais, les Colchoneros ont flanché par deux fois, sur un coup de billard dont est victime Mario Hermoso (0-1, 7e) et sur un coup franc de Calvin Stengs convertit en deux temps par David Hancko malgré une parade réflexe exceptionnelle de Jan Oblak (1-2, 34e), sans compter le culot de Ramiz Zerrouki sur une frappe du milieu de terrain qui frôle la cage adverse (11e).

Toutefois, incapable de faire le break, le Feyenoord se fait sanctionner et rattraper à chaque fois. Àlvaro Morata fait parler son flair pour ajuster Timon Wellenreuther (1-1, 12e), puis Antoine Griezmann profite d’un ballon qui traine dans la surface suite à un corner pour claquer une volée acrobatique juste avant la pause (2-2, 45e+3). Agressifs dès le retour des vestiaires, les Madrilènes prennent la tête grâce au doublé de Morata sur un centre de Nahuel Molina malgré une position de hors-jeu de Griezmann, sur la trajectoire du centre (3-2, 47e). Le but de trop pour les hommes d’Arne Slot qui bataillent jusqu’au bout, mais les occasions d’Igor Paixão (64e, 70e) et Yankuba Minteh (72e, 90e+5e) sont vaines.

Un succès en plus à mettre au crédit du Cholismo.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Azpilicueta, Witsel, Hermoso – Molina (Riquelme, 79e), De Paul (Llorente, 46e), Koke, Saúl, Lino (Galán, 62e) – Griezmann (Correa, 79e), Morata (Kostis, 90e+3). Entraineur : Diego Simeone.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther – Geertruida, Trauner (Nieuwkoop, 74e), Hancko, Hartman – Wieffer (Lingr, 74e), Zerrouki (Jahanbakhsh, 78e), Maduro – Stengs, Ueda (Minteh, 60e), Paixão. Entraineur : Arne Slot.

