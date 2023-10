Six supporters de Feyenoord interpellés lors du match face à l’Atlético

Toujours la même histoire.

En marge de la rencontre de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Feyenoord mercredi au stade Metropolitano, six supporters néerlandais ont été interpellés et placés en garde à vue, dont cinq d’entre eux pour coups et blessures, indique l’AFP. Le sixième a été arrêté pour atteinte à l’autorité. Des incidents – dans lesquels les hommes interpellés étaient impliqués – ont eu lieu dans la zone VIP du stade entre fans espagnols et néerlandais. Les Bataves ont été arrêtés notamment pour s’être opposés à l’intervention des forces de l’ordre qui visait à mettre fin aux affrontements. Plusieurs supporters de l’Atlético, dont un enfant, ont dû recevoir des soins.

Momento en que Los #Antidisturbios de la Policía Nacional entran en el Palco VIP del Metropolitano para detener a los Hooligans del Feyenoord que estaban agrediendo a los hinchas del Atlético de Madrid. Narices rotas, niños heridos, mujeres asustadas, sangre por todos los lados;… pic.twitter.com/KdtiDWpbT7 — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) October 5, 2023

La rencontre était considérée à haut risque et un important dispositif de sécurité mobilisant 1300 policiers avait été mis en place. Les deux clubs attendent la décision de l’UEFA, les fans de Feyenoord risquant des sanctions, de même que l’Atlético Madrid, le club recevant la rencontre étant considéré responsable de la sécurité dans le stade et donc des possibles débordements.

Encore une bande de génies.

Antoine Griezmann au-dessus de Rooney, Eto'o et Kaká