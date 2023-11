L’Atlético bat Feyenoord et va en huitièmes

Feyenoord Rotterdam 1-3 Atlético de Madrid

Buts : Wieffer (77e) pour Rotterdam // Geertruida (14e, CSC), Hermoso (57e) et Santiago Giménez (81e, CSC) pour les Colchoneros

À De Kuip ce mardi soir, l’Atlético n’a pas vraiment eu à forcer pour battre Feyenoord (1-3) et se qualifier en huitièmes de finale.

Et il n’aura fallu qu’un quart d’heure pour voir les Colchoneros prendre les devants. Sur corner, la déviation de Marcos Llorente a en effet perturbé la défense de Rotterdam et Lutsharel Geertruida, venu malencontreusement pousser le ballon dans ses filets (0-1, 14e). Suffisant pour verrouiller la partie et ne voir qu’Álvaro Morata, oublié dans la surface, placer une tête au-dessus (38e).

Après la pause, la domination madrilène s’est un peu plus accentuée, avec le break signé Mario Hermoso. Trouvé sur une jolie passe en profondeur de Llorente, le latéral a tenté de centrer dans l’axe de manière acrobatique, mais a trompé Justin Bijlow à la place (0-2, 57e). Tant mieux pour les visiteurs, car Mats Wieffer a réduit le score sur un coup de casque bien placé (1-2, 77e). Une étincelle vite calmée par Rodrigo Riquelme, dont le coup franc a été prolongé au fond par Santiago Giménez, auteur du deuxième but contre son camp des siens (1-3, 81e). Atlético-Lazio pour du beurre dans deux semaines.

Feyenoord (4-2-3-1) : Bijlow – Geertruida, Trauner (Milambo, 64e), Hancko, Hartman – Wieffer, Timber (Sauer, 78e) – Paixão (Ueda, 46e), Stengs (Ivanušec, 70e), Minteh (Lingr, 64e) – Santiago Giménez. Entraîneur : Arne Slot.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Molina, Savić, José María Giménez – Hermoso, De Paul (Saúl Ñíguez, 74e), Koke (Correa, 84e), Llorente, Riquelme – Griezmann, Morata (Depay, 74e). Entraîneur : Diego Simeone.