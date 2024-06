Létang répond aux critiques sur le fait qu'il portera la flamme olympique

L’homme et ses contradictions… ou son pragmatisme !

Au lendemain du changement d’entraîneur à Lille avec le départ de Paulo Fonseca, remplacé par Bruno Genesio, le président des Dogues Olivier Létang a été interrogé par L’Équipe au sujet des Jeux olympiques alors que le LOSC a refusé de libérer les trois Lillois sélectionnés par Thierry Henry : Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro. Cette décision a été largement critiquée, notamment parce que l’ancien directeur sportif du PSG sera… l’un des porteurs de la flamme olympique lors de son passage dans la capitale des Flandres le 2 juillet. « Il n’y a pas d’ambiguïté et pas de débat, assure le dirigeant français. Les Jeux olympiques sont un événement formidable, exceptionnel. Je suis français et je soutiens mon pays. Il faut distinguer le citoyen que je suis du président du club de Lille. Les JO, c’est fabuleux, mais la possible qualification en Ligue des champions, c’est notre truc à nous et important pour la France également. »

Le LOSC disputera en effet le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, les 6 ou 7 (aller) et 13 août (retour). « Toutes les personnes à qui j’ai posé la question “Qu’est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation ?” m’ont répondu la même chose : “Comme toi, je ne libérerais pas mes joueurs”, assure Létang. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Et si nous n’avions pas joué les barrages, nos joueurs auraient été libérés. Personne ne comprendrait que nous libérions nos joueurs. Alors parce que je ne libère pas nos joueurs, je n’aurais pas le droit de porter la flamme olympique ? Et je ne peux pas non plus participer au marathon des Jeux olympiques avec ce raisonnement ? Encore une fois, ce sont deux choses différentes, et j’adore l’olympisme. »

