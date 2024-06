Le LOSC officialise son changement d'entraîneur

Un Bruno pour un Paulo.

Lille a annoncé ce mercredi après-midi l’arrivée de Bruno Genesio pour succéder à Paulo Fonseca, dont le départ était attendu et a été officialisé en même temps que la nomination de son remplaçant. Le technicien français de 57 ans, sans club depuis son départ de Rennes en novembre, a signé pour deux ans avec le LOSC. « L’aventure a été très belle professionnellement et humainement », a réagi le président Olivier Létang pour remercier Fonseca, qui aura qualifié les Dogues pour des compétitions européennes à deux reprises.

Le dirigeant lilloise a parlé de Genesio comme d’une « évidence », et le technicien n’a jamais caché qu’il appréciait le président également passé par Rennes. « Bruno est le seul entraîneur que nous avons contacté et avec lequel nous avons échangé, continue Létang. Bruno possède une grosse expérience du football, de la Ligue 1 comme des compétitions européennes […] Sa vision, sa méthodologie de travail et son management correspondent totalement à ce que nous souhaitons. »

Entraîneur des Dogues depuis l’été 2022, 𝙋𝙖𝙪𝙡𝙤 𝙁𝙤𝙣𝙨𝙚𝙘𝙖 quitte le LOSC à l’issue de cet exercice 2023-2024. Le président et l’ensemble du Club remercient Paulo Fonseca pour ces deux années de coopération et d’émotions👏 Bonne continuation Paulo 🤝 — LOSC (@losclive) June 5, 2024

L’AC Milan va pouvoir se ruer sur Fonseca.

