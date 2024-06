À 39 ans, Santi Cazorla prolonge d’un an avec Oviedo

Au moins un joueur que l’Arabie saoudite n’aura pas.

Né à quelques kilomètres d’Oviedo et formé dans le club des Asturies, Santiago Cazorla (39 ans) a décidé de prolonger son passage d’une année supplémentaire. Une annonce faite via un communiqué élogieux : « Santi Cazorla n’est pas seulement notre étendard sur le terrain, où il apporte sa science du football, mais il transcende également le rectangle vert, avec des actions et des gestes qui rendent sa figure encore plus grande, en étant très proche du centre de formation et en étant un exemple d’Oviedo où qu’il aille. »

Revenu à la maison la saison dernière – 25 matchs disputés – après une décennie d’exil à Villarreal, Malaga, Arsenal et trois ans à Al-Sadd, au Qatar, Cazorla s’est ainsi offert une fin de carrière au calme. Mi-juin, le Real Oviedo a échoué de peu à monter en Liga, s’inclinant en finale des barrages face à l’Espanyol de Martin Braithwaite.

🎙️ Santi Cazorla: “𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒”#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/J53b86sMTx — Real Oviedo (@RealOviedo) June 28, 2024

Santi Classorla.

