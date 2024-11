Inondations en Espagne : « Ça n’a aucun sens de jouer demain », estime Diego Simeone

Le grand cœur de Cholo.

L’Espagne vit des heures sombres, frappée par de terribles inondations qui ont déjà causé la mort de plus de 200 personnes, les pertes s’accumulant jour après jour. Pourtant, dans ce contexte particulier, la Liga a décidé de maintenir la douzième journée de son championnat – hormis Valence-Real Madrid, la ville de Valence étant gravement touchée, et Villarreal-Rayo Vallecano – ce week-end. Dans la capitale, l’Atlético de Madrid recevra ce dimanche Las Palmas, et Diego Simeone, en conférence de presse ce samedi, ne s’est pas caché pour donner son avis sur le maintien de la rencontre : « Cela n’a aucun sens de jouer cette journée, tout ce qui se passe est très dur et c’est très émouvant de voir comment les gens aident avec une pelle ou avec ce qu’ils ont sous la main, et de voir la solidarité de chacun. Cela montre une belle image de l’Espagne et de ses habitants. Nous voulons aider partout où nous le pouvons. Il y a des gens qui vivent des moments très difficiles, c’est très triste et on nous dit de continuer à jouer. Alors nous sommes là… »

Si ça peut revenir aux oreilles de Javier Tebas…

