L’émotion de l’entraîneur d’Osasuna, dont le village a été fortement touché par les inondations

Les larmes du désespoir.

💔 El entrenador de @Osasuna, Vicente Moreno, se emociona hablando de la DANA 😢 " No sé si puedo" 🖤 " Es muy duro no poder estar allí con ellos. Todos juntos saldremos de esta" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1rO46HQoxP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 1, 2024

Le bilan n’en finit plus de grimper en Espagne après les terribles inondations qui ont frappé la région de Valence, où plus de 200 personnes ont perdu la vie. Ce vendredi, l’entraîneur d’Osasuna Vicente Moreno n’a pu contenir ses larmes en conférence de presse, lui dont la ville d’origine, Massanassa, a été durement touché par la catastrophe. « Je ne sais pas si je vais pouvoir, a-t-il commencé, les larmes aux yeux. Avant de se lancer, apportant son soutien à toutes les personnes touchées pas ce désastre. Je voulais avoir quelques mots pour ma terre, pour Valence. C’est très difficile de ne pas pouvoir être là-bas avec eux. Nous sommes des gens travailleurs, et même si c’est dur, nous nous en sortirons. »

Osasuna colaborará en la reconstrucción de Massanassa, la localidad de su entrenador, Vicente Moreno.https://t.co/Dm3baOna13#OsasunaConMassanassa pic.twitter.com/Ejc4pmGLWw — C. A. OSASUNA (@Osasuna) November 1, 2024

En parallèle, le club a annoncé son intention de venir en aide pour permettre la reconstruction de Massanassa. Côté terrain, l’actuel huitième de Liga doit recevoir le Real Valladolid ce samedi à 14h.

