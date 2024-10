Eibar bat son record historique d'abonnés

Il n’y a pas que la corrida au Pays basque.

Actuellement 7e de deuxième division espagnole, le SD Eibar a annoncé ce jeudi avoir battu son record d’abonnés, atteignant pour la première fois de son histoire le nombre de 6300 socios dans son stade. Alors que le club basque entame sa quatrième consécutive dans l’antichambre de la Liga, la petite ville de 27000 âmes vibre plus que jamais pour son équipe de football.

¡Alcanzamos los 6⃣.3⃣0⃣0⃣ abonados, récord histórico del club! Urtez urte, partidaz partida, momentuz momentu… 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐎 hau 𝐆𝐄𝐋𝐃𝐈𝐄𝐙𝐈𝐍𝐀 da! Beti 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐎 ginenaz, garenaz eta izango garenaz. 𝐆𝐔𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐀 𝐁𝐈𝐙𝐈𝐓𝐙𝐀 𝐀𝐑𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐀! 💙 ❤️… pic.twitter.com/qswPftn8GR — SD Eibar (@SDEibar) October 17, 2024

Selon Marca, 4200 de ces 6300 abonnés seraient même habitants de la ville, un citoyen d’Eibar sur six étant ainsi abonné du club. Doté d’une capacité inférieure à 8000 places, le modeste mais bouillant stade d’Ipurua tentera de porter les Armeros vers une nouvelle accession en première division, qu’ils ont quitté à l’issue de la saison 2020-2021. Eibar se déplacera ce samedi sur la pelouse de Mirandés (21h) pour le compte de la 10e journée de Liga Adelante.

Une statistique dingue quand on sait qu’à Monaco, six monégasques sur six n’en ont rien à cogner du football.

Stoitchkov se relance au Deportivo Alavés