Pronostic Alaves Eibar : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Liga 2

Alaves domine Eibar dans son stade

Lanterne rouge de la Liga l’an passé, Alaves s’est vite réadapté aux exigences de l’échelon inférieur et ambitionne de retrouver l’élite dès la saison prochaine. Le Deportivo a terminé au 4e rang du classement mais la fin de saison n’a pas été si facile. En effet, les Basques n’ont gagné qu’un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat, pour 3 matchs nuls et 1 défaite. Ils peuvent ainsi nourrir des regrets de ne pas avoir décroché directement la promotion (1 petit point de retard sur la 2e place). Le week-end dernier, Alaves a vite ouvert le score à Eibar avant de faire le dos rond pour préserver un bon match nul (1-1). L’équipe pourra cette fois-ci compter sur le soutien de ses supporters.

Déjà présent dans les barrages d’accession l’an passé, Eibar peut à nouveau croire en ses chances de montée. 5es de Liga 2, les hommes de la province de Guipuscoa ont fini le championnat avec exactement le même bilan que leur adversaire du jour (19 victoires, 14 matchs nuls et 9 défaites). Ils ont en revanche beaucoup souffert en fin de saison comme l’an dernier où ils étaient censé monter directement. Lors de la dernière journée, Eibar s’est imposé à Huesca (0-1). Ce résultat a mis un terme à une très mauvaise dynamique de 9 matchs sans succès. Le week-end dernier, l’équipe a affiché une réelle domination mais a peut-être manqué sa chance en concédant le match nul (1-1). Dans son antre, Alaves a les atouts pour l’emporter ce jeudi et ainsi filer en finale d’accession. Le Depor peut notamment compter sur l’ailier Rioja. Meilleur buteur du club en championnat, il pourrait à nouveau disputer l’intégralité de la rencontre et en profiter pour faire trembler les filets cette fois-ci.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

