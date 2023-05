Grenade et Las Palmas retrouvent la Liga, Levante, Alavés, Eibar et Albacete en barrages

Campeones, campeones !

Grenade et Las Palmas ont tous les deux validés leur montée directe en Liga ce samedi soir, dans un finish extrêmement serré en deuxième division espagnole. Avant le coup d’envoi, 4 équipes se tenaient en trois points. Et finalement, ce sont les Andalous, qui s’imposent 2-0 à domicile contre Leganés, et les Canariens, qui ont fait match nul 0-0 contre leur adversaire direct Alavés, qui obtiennent les deux premières places, qualificatives pour une montée directe dans l’élite. Grenade finissant champion de Liga Smartbank.

Les moins chanceux du soir se nomment Levante, qui avait pourtant fait le taf face à Oviedo (victoire 2-1), Alavés donc, Eibar, qui avait aussi assuré à Huesca (victoire 0-1), et Albacete, qui s’était imposé 2-1 face à Mirandes un peu plus tôt. Les quatre clubs devront eux passer par les barrages afin d’obtenir le dernier ticket pour la montée en Liga. Levante (3e) rencontrera Albacete (6e), quand Alavés (4e) affrontera Eibar (5e), dans un autre derby basque. Les demi-finales sont déjà programmées pour le 3 juin à l’aller puis les 7 et 8 juin au retour.

Avec déjà 42 matchs dans les pattes. No es fútbol, es marathon.

Luca Zidane : « Quand certains viennent me parler de ma carrière, ils me parlent de mon père »