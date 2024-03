Pronostic Osasuna Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna – Alaves : un derby sans vainqueur ?

La 27e journée de Liga se conclut lundi par un derby basque entre Osasuna et Alaves. Le Club Atletico avait réussi l’an passé une très bonne saison au point de se hisser en finale de la Coupe du Roi, seulement battu par le Real Madrid, et de finir à la dernière place européenne (défaite en barrages de C4). Lors de ce nouvel exercice, la formation basque est en revanche plus discrète, calée dans le ventre mou de la Liga en 11e position. Osasuna dispose d’un matelas d’avance de 15 points sur le premier relégable. Lors des dernières semaines, la formation dirigée par Arrasate s’est montrée solide avec 3 matchs sans la moindre défaite. Le Club Atletico s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1) avant de faire le taf à domicile contre Cadix (2-0). Le week-end dernier, les Basques ont signé un nul à Las Palmas (1-1). Avec 13 buts inscrits, le croate Budimir est l’homme à suivre de cette formation.

De son côté, Alaves se situe juste un cran derrière son adversaire du jour et possède quant à lui 11 unités de plus que le 1er relégable. Le promu reste sur 3 matchs nuls face à Villarreal (1-1), le Betis Séville (0-0) et Majorque (1-1). Depuis 4 mois, Alaves se montre intéressant en déplacement où il a souvent posé des problèmes à son adversaire. Lors des 8 dernières journées, le Depor ne s’est incliné qu’une seule fois face au FC Barcelone, champion en titre. Dans cette opposition entre équipes basques assez proche, ce derby pourrait se terminer sans vainqueur, et offrir un bon point suffisant pour avancer vers le maintien. Alaves enchaînera un 4e nul consécutif, un 3e avec des buts des deux côtés.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

